Internacional

Ataque con puñal deja varios heridos y dos capturados en Reino Unido: esto se sabe

El hecho ocurrió al interior del tren en la noche del sábado 1 de noviembre.

Ataque en Inglaterra.
Ataque en Inglaterra. Foto: AFP.

AFP

noviembre 01 de 2025
08:37 p. m.
La Policía de Gran Bretaña informó que ocurrió un ataque con arma blanca en un tren durante este sábado 1 de noviembre.

El hecho se presentó en Cambridge, este de Inglaterra. La información preliminar apunta que hubo varios heridos y dos sospechosos capturados. La Policía se pronunció por X: “En estos momentos estamos respondiendo a un incidente en un tren con destino a Huntingdon, en el que varias personas fueron apuñaladas”.

Hecho ocurrió en el tren

Los lesionados fueron llevados a los hospitales más cercanos. Por su parte, el primer ministro Keir Starmer calificó este crimen como espantoso y profundamente preocupante.

“Mis pensamientos están con todos los afectados, y mi agradecimiento a los servicios de emergencia por su respuesta”, afirmó. La Policía llegó al lugar luego de recibir la alerta a las 7:40 p.m. El tren fue detenido en Huntingdon.

La empresa del tren, London North Eastern Railway, enfatizó que las líneas se cerraron temporalmente mientras se esclarecía lo ocurrido. Se le hizo el llamado a los pasajeros para que no utilizaran el servicio mientras se desarrollaban las investigaciones.

Preocupación por ataques con cuchillos

Personas que estuvieron en los vagones contaron en The Times que uno de los capturados tuvo un cuchillo grande. Al parecer, se escondió en los baños para esconderse luego de apuñalar a los pasajeros.

Cifras oficiales del gobierno británico indican que en Inglaterra y Gales han aumentado los delitos con armas blancas desde 2011. Si bien hay controles estrictos con lo que respecta a estos objetos, la situación ha sido calificada como una crisis nacional.

El Ministerio del Interior informó que en los últimos diez años, han sido incautados y/o entregados cerca de 60 mil cuchillos. Portar un objeto de estos puede llevar a condenas de hasta cuatro años de cárcel.

 

