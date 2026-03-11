Avanza la historia de Punch: el macaco viral ya no necesita tanto su peluche

La historia de Punch, un macaco japonés de seis meses, ha generado una ola de emociones en redes sociales en todo el mundo. El pequeño primate se volvió viral después de que circularan videos donde aparecía abrazando un peluche con forma de gorila, objeto que se convirtió en su principal compañía tras ser rechazado por su madre y por la manada poco después de nacer en junio de 2025.

El caso llamó la atención de millones de personas cuando, el 19 de enero de 2026, el zoológico donde vive mostró por primera vez imágenes del mono interactuando con otros macacos japoneses. Durante meses, el animal estuvo bajo el cuidado de humanos, y el peluche fue utilizado como una referencia afectiva para ayudarlo a enfrentar la ausencia materna.

El macaco japonés viral que empieza a integrarse a su grupo

Según reportes de los cuidadores del zoológico, Punch ha comenzado a mostrar avances en su proceso de adaptación social. Aunque al inicio dependía casi completamente del peluche para sentirse seguro, recientemente se ha observado que cada vez lo utiliza menos mientras interactúa con otros miembros jóvenes de la manada.

Los especialistas explican que la integración social en los macacos japoneses es un proceso complejo. Los individuos jóvenes deben aprender las reglas de convivencia dentro del grupo, lo que incluye jerarquías, límites y formas de interacción que pueden parecer bruscas desde una perspectiva humana.

Los primatólogos explican por qué el proceso es natural

Investigaciones sobre el comportamiento de primates han demostrado que estos animales pueden desarrollar vínculos emocionales fuertes. Estudios sobre chimpancés realizados por la primatóloga Jane Goodall han documentado comportamientos sociales complejos, incluidos apegos emocionales profundos y mecanismos de aprendizaje dentro de los grupos.

En el caso de Punch, los cuidadores han documentado varios episodios de interacción con otros macacos desde enero. En uno de ellos, la madre de otro bebé se interpuso cuando el joven intentó acercarse a su cría, una reacción considerada normal dentro de la estructura social de la especie.

A pesar de algunos momentos que generaron preocupación entre los internautas —como un video del 7 de marzo en el que un macaco más grande lo empuja hacia un estanque—, el zoológico explicó que tres horas después el pequeño ya estaba jugando nuevamente con otros monos de su edad. También se reportó que el 26 de febrero fue visto jugando con otros jóvenes de la manada y que el 1 de marzo apareció con una leve raspadura en la nariz producto del contacto con superficies.

Los especialistas insisten en que estos comportamientos forman parte del proceso de adaptación natural. De hecho, aseguran que cada vez se observan más gestos de socialización positiva hacia Punch, como abrazos, palmadas en la espalda y juegos entre los individuos más jóvenes del grupo.

Para los expertos, retirar al macaco del grupo social podría afectar su desarrollo a largo plazo. Por ello, el zoológico ha pedido al público comprender que las interacciones entre estos primates responden a un lenguaje social propio, necesario para que Punch logre integrarse plenamente a su comunidad.