Trump asegura que la guerra contra Irán podría terminar pronto, pero aliados prevén más ataques

Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre el conflicto con Irán reavivaron el debate global sobre la duración de la guerra y el impacto geopolítico que podría tener en Medio Oriente.

El mandatario estadounidense aseguró que la ofensiva militar contra el régimen iraní podría concluir “pronto”, aunque funcionarios de seguridad y autoridades israelíes sostienen que los combates podrían extenderse varias semanas más.

Trump habló sobre el avance de la operación militar en una entrevista telefónica con el portal Axios, donde afirmó que la campaña bélica avanza con resultados que, según él, superan las previsiones iniciales.

“Prácticamente no queda nada que atacar”, señaló el mandatario, quien también sostuvo que los daños infligidos al aparato militar iraní han sido mayores a los calculados al inicio de la operación.

Según explicó, el cronograma original contemplaba un periodo de seis semanas de ataques, pero aseguró que las fuerzas estadounidenses y sus aliados han avanzado más rápido de lo previsto.

Estamos muy adelantados respecto al plan. Hemos causado más daño del que pensábamos posible, afirmó.

No obstante, las declaraciones del presidente contrastan con las evaluaciones de otros actores involucrados en el conflicto.

Cuando quiera que termine, terminará.

Donald Trump e Irán: declaraciones que elevan la tensión internacional

Mientras Trump proyecta un posible final cercano de las hostilidades, autoridades de Israel enviaron señales diferentes sobre la duración de la campaña militar.

Irán iba tras el resto de Oriente Medio. Están pagando por 47 años de muerte y destrucción que causaron. Esto es una retribución. No saldrán tan fácilmente.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que las operaciones continuarán “sin límite de tiempo” hasta que se alcancen todos los objetivos estratégicos.

Según el funcionario, los ataques contra posiciones iraníes seguirán ejecutándose “día tras día, objetivo tras objetivo” en diferentes zonas del país, incluida la capital, Teherán.

Fuentes israelíes y estadounidenses citadas por Axios indicaron que ambos países se preparan para al menos dos semanas adicionales de bombardeos, lo que sugiere que la ofensiva podría prolongarse más allá de lo que plantea el presidente estadounidense.

Trump, por su parte, defendió la operación militar bajo argumentos históricos. De acuerdo con el mandatario, Irán ha desempeñado durante décadas un papel desestabilizador en la región. “Irán iba tras el resto de Oriente Medio. Están pagando por 47 años de muerte y destrucción”, sostuvo.

Donald Trump advierte a Irán por el estrecho de Ormuz

Uno de los puntos más sensibles del conflicto se encuentra en el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético global.

Por ese paso marítimo circula cerca del 20 % del petróleo que se transporta en el mundo, lo que convierte cualquier amenaza en un factor de presión para los mercados internacionales.

Trump confirmó que fuerzas estadounidenses destruyeron 16 embarcaciones cazaminas iraníes, una operación que buscaba impedir que Teherán colocara explosivos en la zona para bloquear el tránsito marítimo.

El mandatario también lanzó una advertencia directa: si Irán intenta minar el estrecho, la respuesta militar de Estados Unidos sería “a un nivel nunca visto”.

Si por alguna razón se colocaron minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán a un nivel nunca visto

El comandante del United States Central Command, el almirante Brad Cooper, aseguró que las operaciones buscan neutralizar la capacidad de Irán para amenazar la navegación internacional. Según explicó, los ataques con misiles y drones iraníes han disminuido de manera significativa en los últimos días.

Sin embargo, el conflicto continúa escalando. Durante la jornada más reciente, Irán atacó al menos dos buques comerciales en la zona y lanzó drones contra el Aeropuerto Internacional de Dubái, un hecho que dejó cuatro personas heridas.

La tensión también se refleja en los mercados energéticos. Ante la incertidumbre sobre la duración del conflicto y las amenazas al transporte marítimo, los precios del petróleo superaron los 90 dólares por barril, una señal del impacto que la crisis podría tener en la economía global.

En medio de este panorama, las declaraciones de Trump vuelven a situar el conflicto entre Estados Unidos e Irán en el centro de la agenda internacional, mientras gobiernos y mercados observan con cautela la evolución de la guerra en Medio Oriente.