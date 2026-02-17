CANAL RCN
Internacional

“No somos amenaza, somos contención”: Cuba responde a Trump sobre narcotráfico

El coronel Poey recordó que Cuba ha mantenido históricamente cooperación con Estados Unidos en materia antidrogas.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

febrero 17 de 2026
01:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cuba "no es una amenaza" para Estados Unidos, como sostiene el presidente Donald Trump, sino "un muro de contención" frente al narcotráfico proveniente de Sudamérica, afirmó este martes el coronel Juan Carlos Poey, jefe de la Dirección Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint).

Tres ‘narcolanchas’ bombardeadas por EE. UU. dejan 11 muertos en el Pacífico y el Caribe
RELACIONADO

Tres ‘narcolanchas’ bombardeadas por EE. UU. dejan 11 muertos en el Pacífico y el Caribe

En conferencia de prensa, Poey subrayó que el bloqueo energético impuesto por Washington está afectando las labores de prevención y enfrentamiento al tráfico de drogas en la isla, que actúa "como muro de contención en el mar" contra los cargamentos que buscan llegar a territorio estadounidense.

"Si hay alguien que tiene que estar preocupado por una afectación de esa labor es Estados Unidos", puntualizó.

Delcy Rodríguez nombró como viceministro a un antiguo aliado del chavismo buscado por EE. UU.
RELACIONADO

Delcy Rodríguez nombró como viceministro a un antiguo aliado del chavismo buscado por EE. UU.

Cooperación limitada en tiempos de tensión

El coronel Poey recordó que Cuba ha mantenido históricamente cooperación con Estados Unidos en materia antidrogas, aunque bajo la administración Trump esta se ha reducido a un intercambio de información en tiempo real.

"No hay una cooperación fluida", señaló, pero aseguró que, incluso en medio de la escasez de combustible, la isla continúa protegiendo a Estados Unidos de "ese mal que constituyen las drogas".

Trump califica a Cuba como una “nación fallida” y descarta cambio de régimen
RELACIONADO

Trump califica a Cuba como una “nación fallida” y descarta cambio de régimen

Riesgos para otros acuerdos bilaterales

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Tropas Guardafronteras, primer coronel Ibey Daniel Carballo, advirtió que el bloqueo energético también podría afectar otros convenios bilaterales, como el acuerdo sobre salvamento marítimo.

Radical decisión de Delcy Rodríguez sacude al régimen: les puso punto final a varias entidades
RELACIONADO

Radical decisión de Delcy Rodríguez sacude al régimen: les puso punto final a varias entidades

Trump ha justificado las sanciones contra Cuba alegando que la isla representa "una amenaza excepcional" para Washington debido a sus vínculos con Rusia, China e Irán, aliados estratégicos de La Habana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Tres ‘narcolanchas’ bombardeadas por EE. UU. dejan 11 muertos en el Pacífico y el Caribe

Perú

Congreso de Perú debate la moción de destitución contra el presidente José Jerí

Estados Unidos

Falleció a los 84 años Jesse Jackson, compañero de lucha de Martin Luther King en EE.UU.

Otras Noticias

Dane

Colombia se ubicó entre las economías con mayor crecimiento del mundo en 2025

Economía colombiana superó a varios países desarrollados en crecimiento del PIB.

Barranquilla

Se reveló la identidad y estado de salud de los tres extranjeros heridos en tiroteo en Barranquilla

Las víctimas, estudiantes europeos que visitaban la ciudad para el Carnaval, presentan heridas de consideración.

La casa de los famosos

“Que me saquen”: Juanda Caribe reaccionó a su polémico video en La Casa de los Famosos

Néstor Lorenzo

¿Se mueve el banco de la Selección Colombia? Néstor Lorenzo aparece en el radar de Boca Juniors

EPS

“Se pudo haber evitado”: vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos sobre la muerte de Kevin Acosta