“No somos amenaza, somos contención”: Cuba responde a Trump sobre narcotráfico

Cuba "no es una amenaza" para Estados Unidos, como sostiene el presidente Donald Trump, sino "un muro de contención" frente al narcotráfico proveniente de Sudamérica, afirmó este martes el coronel Juan Carlos Poey, jefe de la Dirección Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint).

En conferencia de prensa, Poey subrayó que el bloqueo energético impuesto por Washington está afectando las labores de prevención y enfrentamiento al tráfico de drogas en la isla, que actúa "como muro de contención en el mar" contra los cargamentos que buscan llegar a territorio estadounidense.

"Si hay alguien que tiene que estar preocupado por una afectación de esa labor es Estados Unidos", puntualizó.

Cooperación limitada en tiempos de tensión

El coronel Poey recordó que Cuba ha mantenido históricamente cooperación con Estados Unidos en materia antidrogas, aunque bajo la administración Trump esta se ha reducido a un intercambio de información en tiempo real.

"No hay una cooperación fluida", señaló, pero aseguró que, incluso en medio de la escasez de combustible, la isla continúa protegiendo a Estados Unidos de "ese mal que constituyen las drogas".

Riesgos para otros acuerdos bilaterales

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Tropas Guardafronteras, primer coronel Ibey Daniel Carballo, advirtió que el bloqueo energético también podría afectar otros convenios bilaterales, como el acuerdo sobre salvamento marítimo.

Trump ha justificado las sanciones contra Cuba alegando que la isla representa "una amenaza excepcional" para Washington debido a sus vínculos con Rusia, China e Irán, aliados estratégicos de La Habana.