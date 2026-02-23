CANAL RCN
Colombia

¿Qué pasa si queda como jurado de votación y ya tiene un viaje programado? Esto debes hacer

¿Te designaron jurado de votación y ya tenías un viaje? Conoce cómo pedir la exoneración, qué documentos necesitas y el correo oficial en Colombia.

¿Qué pasa si quedas como jurado de votación y ya tienes un viaje programado? Esto debes hacer
Excusas válidas para no asistir como jurado de votación / Foto: Registraduría Nacional.

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
07:09 p. m.
Quedar designado como jurado de votación en Colombia es un deber ciudadano, pero ¿qué pasa si justo para esa fecha ya tienes un viaje nacional o internacional programado?

Aunque muchos creen que no hay salida, lo cierto es que sí existen mecanismos legales para solicitar la exoneración, siempre y cuando se haga a tiempo y con los soportes adecuados.

La clave está en justificar la situación ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada del proceso.

¿Qué pasa si tienes un viaje y quedas como jurado de votación?

Si puedes demostrar que tu viaje fue comprado o agendado antes de recibir la notificación como jurado, puedes presentar una excusa válida. No basta con decir que viajas: debes probarlo.

Entre los documentos que normalmente te pedirán están:

  • Tiquetes aéreos o terrestres
  • Reserva de hotel o comprobante del viaje
  • Copia de la cédula
  • Citación como jurado.

Con estos soportes debes radicar una carta solicitando formalmente la exoneración, explicando que el viaje fue programado con anterioridad. Este trámite debe hacerse dentro del plazo que fija la Registraduría, que suele ser pocos días después de publicarse la lista oficial de jurados.

Si el proceso está habilitado de forma virtual, también puedes subir allí los documentos. De lo contrario, debes acercarte a la registraduría correspondiente.

Correo habilitado y qué pasa si no justificas

Para las elecciones de 2026, la Registraduría dispuso un canal oficial para resolver inquietudes relacionadas con jurados de votación. Los ciudadanos pueden escribir al correo: jurados2025-2026@registraduria.gov.co.

Allí puedes consultar cómo radicar tu excusa o qué documentos exactos necesitas según tu caso.

Es importante no dejar pasar el tiempo. Si no te presentas como jurado y tampoco justificas tu ausencia, podrías enfrentarte a sanciones como multas económicas o dificultades para realizar algunos trámites con el Estado.

