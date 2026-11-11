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Edificio se derrumbó en Brooklyn: reportan que una persona falleció y hay más de 10 heridos

La estructura se encontraba cerca de una construcción. Autoridades investigan un posible abandono.

Edificio colapsado en Brooklyn.
Edificio colapsado en Brooklyn. Foto: Departamento de Edificaciones de Nueva York.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 11 de 2026
07:13 p. m.
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En horas de la tarde de este miércoles 11 de noviembre, el Departamento de Bomberos de Nueva York informó que un edificio colapsó.

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Los detalles de la emergencia fueron dados a conocer por los medios de comunicación. CNN, por ejemplo, afirmó que la estructura era de tres plantas y contaba con personas en su interior.

¿Qué hipótesis se manejan?

Hasta el momento, se tienen registros de una víctima mortal y 12 heridos (incluyendo un menor de edad), acorde a lo indicado por la concejal Farah N. Louis a CNN. El edificio estaba ubicado en el barrio de Flatbush, Brooklyn.

Se supo, además, que en el piso de abajo había una tienda y arriba un apartamento. Con respecto a las actividades que se realizaban, el medio de comunicación conoció que frecuentaba ser un centro para adultos mayores, aunque no solía recibir muchas personas. La mayor parte del tiempo estaba sin público.

Una de las hipótesis que se maneja es que la estructura presuntamente se encontraba en estado de abandono. Esto, teniendo en cuenta que en los alrededores se está llevando a cabo una construcción y se requería un permiso para utilizar el predio.

Autoridades adelantan labores de rescate

Se sospecha que los heridos serían trabajadores de la obra aledaña. Las labores de rescate están siendo adelantadas por el Departamento de Edificios de Nueva York (DOB).

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CNN también reveló que, en abril de 2026, un contratista habría recibido una multa por adelantar la demolición sin los permisos correspondientes. Se cree que le ordenaron el pago de 10 mil dólares.

Por medio de redes sociales, los internautas han publicado videos que muestran cómo quedó el lugar.

Una de las vecinas del sector le contó a Fox News que se escuchó un fuerte estruendo cuando colapsó la estructura. Recordó, además, que las personas comenzaron a gritar y correr por los alrededores.

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