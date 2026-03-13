Reconstruyen la madrugada en que capturaron a Nicolás Maduro: paso a paso

Una investigación publicada por el portal especializado en inteligencia de fuentes abiertas OSINT Me That reconstruyó los detalles de la denominada 'Operación Resolución Absoluta', una incursión militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro durante la madrugada del 3 de enero.

El informe describe el desarrollo de la misión a partir de análisis de imágenes satelitales, registros de vuelos, datos públicos y material audiovisual, con el objetivo de establecer una cronología completa de los acontecimientos.

Según el documento, la operación fue ejecutada mediante una fuerza conjunta integrada por unidades de operaciones especiales, inteligencia de la CIA y apoyo aéreo de gran escala.

Además, se detalla que el plan habría sido diseñado durante meses mediante labores de vigilancia y seguimiento para identificar los movimientos y rutinas del líder chavista dentro del complejo donde se encontraba.

Inteligencia previa y preparación de la operación

El informe señala que la fase inicial consistió en un proceso de inteligencia detallado para determinar patrones de seguridad, rutas de acceso y vulnerabilidades del lugar donde permanecía Maduro. Analistas especializados habrían estudiado imágenes satelitales y comunicaciones para confirmar horarios y desplazamientos.

Además, las unidades encargadas de la incursión practicaron repetidamente el asalto en instalaciones que replicaban el complejo real. Este tipo de simulaciones, habituales en operaciones de alto riesgo, buscan minimizar errores durante la ejecución y mejorar la coordinación entre los distintos componentes militares.

La planificación también incluyó el diseño de una estrategia para neutralizar rápidamente los sistemas de defensa aérea antes de la entrada de los helicópteros que transportarían a las fuerzas de asalto.

Ataque aéreo, infiltración y captura

Según la reconstrucción, la operación comenzó alrededor de las 2:00 de la madrugada con una fase inicial destinada a suprimir radares y defensas militares. En esta etapa habrían participado más de 150 aeronaves, entre cazas, bombarderos, drones y helicópteros, que ejecutaron ataques dirigidos a sistemas de vigilancia y comunicaciones.

Una vez debilitadas las defensas, helicópteros con comandos de fuerzas especiales ingresaron a baja altitud hacia Caracas para evitar ser detectados por radar. La fuerza principal de asalto habría estado integrada por miembros de Delta Force, una de las unidades de operaciones especiales más reconocidas de Estados Unidos.

Tras aterrizar cerca del complejo, los comandos avanzaron hacia el edificio donde se encontraba Maduro. El informe describe el uso de herramientas especializadas para abrir puertas blindadas, mientras se registraban breves enfrentamientos con el personal de seguridad que custodiaba el lugar.

Durante el operativo, uno de los helicópteros habría recibido impactos de armas ligeras. A pesar de ello, los operadores lograron ingresar al edificio antes de que Maduro pudiera refugiarse en una habitación de seguridad preparada para situaciones de emergencia.

El informe sostiene que tanto Maduro como su esposa fueron detenidos dentro del complejo y posteriormente trasladados en helicóptero. La evacuación habría culminado en el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7), donde fueron puestos bajo custodia.

Según la cronología presentada por el análisis de OSINT Me That, toda la operación se desarrolló en aproximadamente dos horas y media. La reconstrucción concluye que la misión combinó superioridad aérea, guerra electrónica e infiltración de fuerzas especiales para completar el objetivo en un periodo muy reducido.