Con estas rigurosas medidas un país restringió el uso de redes a menores de 16: les piden hasta tarjeta de identidad

La nueva ley obliga a gigantes tecnológicos como TikTok, Instagram, y otros, a identificar a cualquier usuario sospechoso de ser menor de 16 años.

Prohibición redes sociales
Foto: AFP

diciembre 09 de 2025
12:08 p. m.
Australia ya activó una de las normativas más severas del mundo para restringir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales.

La medida, catalogada por varios expertos como un experimento de control digital sin precedentes, obliga a las plataformas a comprobar la edad de los usuarios mediante sistemas de verificación invasivos.

Empresas como Meta, Snap, Google y TikTok deberán demostrar que aplican todos los recursos posibles para impedir el ingreso de menores; de lo contrario, tendrán que asumir multas de gran escala.

¿Cómo le controlarán el uso de redes sociales a menores de 16 años en Australia?

Las grandes compañías tecnológicas ya comenzaron a desplegar una serie de herramientas que marcan un antes y un después en la forma en que interactúan con sus usuarios.

Entre documentos oficiales, análisis de rostros, inteligencia artificial y patrones de comportamiento, el acceso a las redes en Australia pasó a convertirse en un proceso de verificación constante:

Documentos de identidad: el primer filtro

La lógica es directa: escanear un pasaporte, una licencia de conducción o una identificación válida para confirmar que la persona tiene 16 años o más.

Las autoridades reconocen que muchos menores podrían recurrir a documentos de sus padres o familiares mayores para burlar el sistema. Además, el procedimiento despierta temores porque entregar documentos oficiales a empresas tecnológicas puede disuadir a usuarios adultos que no desean exponer su información.

En el caso de Snapchat, los usuarios pueden validar su edad usando una cuenta bancaria australiana o a través del sistema singapurense k-ID, sin entregar información directamente a la plataforma. La empresa sostiene:

Selfis obligatorios: el rostro como contraseña

Otra de las medidas impuestas a quienes intenten mantener o abrir cuentas es la verificación por reconocimiento facial. Snapchat habilitó un sistema en el que el usuario debe tomarse un selfi para que k-ID calcule su edad.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, contrató a la compañía británica Yoti, especializada en detección de edad mediante análisis algorítmico. Su presidente, Robin Tombs, explicó el funcionamiento:

El algoritmo se volvió muy bueno observando patrones y determinando: 'esta cara con estos patrones parecen de alguien de 17 años o de alguien de 28.'

La empresa afirma que la inteligencia artificial puede estimar la edad en menos de un minuto y que es capaz de distinguir si se trata de una persona real frente a la cámara o si están intentando engañarla con una fotografía o un video.

Análisis de comportamiento: vigilancia constante

Otra capa de control proviene del seguimiento del comportamiento digital. No todos los usuarios deberán someterse a verificaciones; solo aquellos que, según los algoritmos, presenten señales de ser menores de la edad permitida.

Así es como logran detectar a los menores

  • El tipo de contenido que consume (como tutoriales de videojuegos, retos virales o contenido escolar).
  • La actividad del usuario durante días académicos.
  • Felicitaciones públicas de cumpleaños que revelen edad.
  • El historial del correo utilizado, si alguna vez estuvo asociado a trámites típicamente de adultos.

Todos estos elementos, que ya eran aprovechados para publicidad personalizada, ahora se usarán para evaluar si un perfil debe ser bloqueado o sometido a verificación.

