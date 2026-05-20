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VIDEO | Automóvil se incendió y explotó cerca de Wall Street, en Nueva York

El estallido provocó una enorme bola de fuego y una densa nube de humo negro que desató momentos de caos entre transeúntes.

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
04:46 p. m.
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Un vehículo se incendió y explotó en pleno distrito financiero del Bajo Manhattan, a escasos metros de la icónica estatua del Toro de Wall Street.

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El estallido provocó una enorme bola de fuego y una densa nube de humo negro que desató momentos de caos entre transeúntes y trabajadores de la zona.

Emergencia atendida por bomberos y policía

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el incidente se registró pasadas las cinco de la tarde en la intersección de Broadway y Stone Street. En cuestión de minutos, equipos de bomberos y policía llegaron al lugar, logrando extinguir las llamas sin que se reportaran personas heridas.

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Investigación sobre origen del incendio

Videos difundidos en redes sociales muestran al vehículo estacionado antes de ser consumido por el fuego. Según versiones preliminares, el incendio habría comenzado por basura acumulada en la calle que alcanzó el combustible del SUV Infiniti QX60 plateado, desencadenando la explosión. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas exactas del siniestro.

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