Juan Pablo Ochoa: El colombiano que unió a 20 países en Nueva York

La música ha demostrado, una vez más, que no conoce fronteras ni idiomas cuando el mensaje es la unidad. Bajo esta premisa, el músico y director creativo antioqueño Juan Pablo Ochoa Cuervo ha presentado al mundo su más reciente obra maestra: "The Wind at Your Back". Esta ambiciosa producción no solo destaca por su calidad sonora, sino por el trasfondo humano y logístico que permitió conectar a más de 60 artistas provenientes de 30 ciudades distintas del planeta.

¿Qué es "The Wind at Your Back" y por qué es un hito para Colombia?

"The Wind at Your Back" es mucho más que una canción; es una declaración de principios . En un contexto global marcado por la división, Ochoa utilizó su batuta para demostrar que la armonía es posible. El proyecto congregó a instrumentistas y vocalistas de naciones tan diversas como Canadá, Italia, Kenia, India, China, Brasil y, por supuesto, Colombia.

El mensaje central de la obra es la resiliencia. Según palabras del propio productor, la pieza habla de

esa fuerza invisible que nos empuja hacia adelante cuando no sabemos a dónde ir.

Este enfoque humano, sumado a una producción técnica de primer nivel, posiciona a Ochoa como uno de los referentes colombianos con mayor proyección en la escena de la producción musical internacional.

Grabado en el "templo" de la música: Los estudios Power Station de Nueva York

Uno de los elementos que otorga un aura de prestigio a esta producción es su lugar de origen: los Power Station Studios en Manhattan. Este recinto es considerado un verdadero "canon" de la historia del pop y el rock mundial. Por sus pasillos han desfilado figuras de la talla de David Bowie, Shakira, Los Rolling Stones y los Jonas Brothers.

El hecho de que un productor colombiano lidere una sesión de tal magnitud en este espacio subraya el alto nivel competitivo de los profesionales de nuestro país. Grabar en Power Station no es solo una cuestión de presupuesto, sino de visión artística y capacidad técnica, cualidades que Ochoa ha perfeccionado tras años de formación y práctica en los escenarios más exigentes del mundo.

De Medellín a Berklee: La trayectoria de Juan Pablo Ochoa

El éxito de Juan Pablo Ochoa no es producto del azar. Su camino comenzó en Medellín, donde se formó como Comunicador Social en la Universidad EAFIT. Su pasión por la percusión y la batería lo llevó a destacar rápidamente, obteniendo una beca por mérito para cursar una maestría en Live Music Production and Design en el prestigioso Berklee College of Music .

Cortesía: Juan Pablo Ochoa

Con más de 15 años de trayectoria y experiencia en escenarios de Cuba, Brasil y Estados Unidos, Ochoa ha liderado más de 160 conciertos en vivo. Actualmente, su rol como líder de producción en la corporación Cantoalegre de Medellín le permite seguir cultivando el talento local, aplicando toda la experiencia adquirida en las grandes capitales de la música.

Lo que viene: Una versión en español con talento 100% colombiano

Para quienes se preguntan por el futuro de este proyecto, las noticias son alentadoras. Ochoa confirmó que ya se encuentra en marcha la producción de una versión en español de "The Wind at Your Back". Esta entrega contará exclusivamente con la participación de artistas colombianos, buscando profundizar en las raíces latinoamericanas y conectar la visión global del proyecto con la riqueza cultural de nuestra tierra.

Cortesía: Juan Pablo Ochoa

Esta nueva versión promete ser un puente entre el éxito obtenido en Nueva York y la identidad sonora de Colombia, reafirmando que el talento nacional tiene la capacidad de liderar conversaciones globales desde la excelencia artística.