Autora de libros de superación personal tenía 300 animales en cautiverio en su hogar

Investigadores en Nueva York, EE. UU., rescataron unos 300 animales capturados por una mujer acusada de confinamiento cruel. La operación de rescate demoninada “Jaula Abierta”, empezó después de contactar a las autoridades por maltrato animal en Long Island, en el condado de Suffolk.

Se encontraron 118 conejos, 150 pájaros, 15 gatos, 7 tortugas, 3 serpientes y ratones que vivían en condiciones precarias. En el espacio donde vivieron, se encontraba lleno de heces y orina, incluso con cucarachas, esto causó conmoción en las autoridades.

La dueña de la casa es Karin Keyes, acusada por confinamiento y maltrato animal. Keyes es trabajadora social y autora de un libro de superación “Journey Into Awareness: Reclaiming Your Life”.

Thank you, @ap for covering the ASPCA's work rescuing nearly 300 neglected animals from a hoarding situation in New York. The animals are now being transported to shelter partners to receive much-needed care! Read the article here:https://t.co/HC541BoZC3