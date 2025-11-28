Avianca suspende vuelos y operaciones desde y hacia Venezuela: ¿Qué pasará con los pasajeros?

Este 28 de noviembre, Avianca informó que suspende los vuelos desde y hacia Venezuela. Días atrás, varias aerolíneas lo hicieron.

De acuerdo con lo informado por la aerolínea, la decisión parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac): “La prioridad es y será siempre la seguridad de pasajeros y colaboradores”.

¿Cómo será el reembolso?

Ahora bien, para aquellos usuarios que tenían reservas confirmadas, podrán acceder a las siguientes compensaciones. Para los de vuelos Bogotá – Caracas – Bogotá sin conexiones, tienen derecho a reembolso proactivo.

En caso de clientes con conexiones en un mismo tiquete, tendrán reembolso del segmento hacia o desde Venezuela y un reembolso completo. Además, está abierta la ventana de viajar desde Cúcuta con condiciones especiales.

Los trámites pertinentes se podrán realizar a través de la página de Avianca, el Contact Center, las oficinas de ventas, aeropuertos y por agentes de viajes (esta última en caso de que el tiquete se haya comprado de esta forma).

La advertencia de Estados Unidos

En el caso de Venezuela, ese compromiso se evidencia en las más de seis décadas de operación que han facilitado el reencuentro de familias y el desarrollo de la actividad comercial y turística binacional. Hoy, más que nunca, ese compromiso permanece intacto.

Después de la advertencia que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, han sido varias las aerolíneas que suspendieron vuelos hacia Venezuela. En la lista aparecen GOL, TAP Air Portugal, Latam y Avior.

“Se recomienda a los operadores que actúen con precaución al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM FIR) a cualquier altitud debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”, esta fue la advertencia.

La entidad señaló que las aeronaves corren un riesgo al sobrevolar territorio venezolano. Cabe mencionar que la tensión ha aumentado desde hace meses, luego de que Estados Unidos presionara con el despliegue militar.