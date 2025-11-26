CANAL RCN
Colombia

Avianca reprograma vuelos entre Bogotá y Caracas tras alerta de seguridad aérea

La aerolínea ofreció tres alternativas para los pasajeros con vuelos programados entre Bogotá y Caracas.

Avianca ofertas de empleo
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
04:17 p. m.
La aerolínea Avianca anunció este miércoles ajustes en su operación hacia Venezuela, luego de la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y las recomendaciones de la autoridad aeronáutica colombiana de priorizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

La compañía informó que los vuelos programados entre Bogotá y Caracas para el 27 de noviembre serán reprogramados para el próximo viernes 5 de diciembre.

Alternativas para los pasajeros con vuelos entre Bogotá y Caracas

Los viajeros con reservas confirmadas tendrán tres alternativas: reprogramar su viaje en la misma ruta sin costo adicional y con vigencia de hasta un año desde la fecha original; cambiar el trayecto con origen o destino en Cúcuta, sujeto a disponibilidad; o solicitar el reembolso de los trayectos no utilizados.

Avianca hizo un llamado urgente a las autoridades de aviación para que clarifiquen las recomendaciones y condiciones comunicadas, y reiteró su compromiso con Venezuela, donde ha operado por más de seis décadas.

La aerolínea aseguró que mantiene la firme intención de retomar y ampliar sus vuelos hacia ese país en cuanto las condiciones lo permitan, destacando su propósito de fortalecer la conectividad en América Latina.

¿Por qué se suspendieron vuelos a Venezuela?

Los vuelos hacia Venezuela fueron suspendidos este fin de semana debido a una alerta de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que advirtió sobre riesgos en el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe.

La medida llevó a que al menos nueve aerolíneas internacionales, entre ellas Avianca, Iberia, Air Europa, LATAM y TAP Air Portugal, cancelaran operaciones desde y hacia Caracas a partir del sábado 22 de noviembre.

La decisión respondió a la recomendación de “extremar precauciones” ante el incremento de la actividad militar en la región.

