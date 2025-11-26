Avianca reprograma vuelos entre Bogotá y Caracas tras alerta de seguridad aérea

La aerolínea Avianca anunció este miércoles ajustes en su operación hacia Venezuela, luego de la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y las recomendaciones de la autoridad aeronáutica colombiana de priorizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

La compañía informó que los vuelos programados entre Bogotá y Caracas para el 27 de noviembre serán reprogramados para el próximo viernes 5 de diciembre.

Alternativas para los pasajeros con vuelos entre Bogotá y Caracas

Los viajeros con reservas confirmadas tendrán tres alternativas: reprogramar su viaje en la misma ruta sin costo adicional y con vigencia de hasta un año desde la fecha original; cambiar el trayecto con origen o destino en Cúcuta, sujeto a disponibilidad; o solicitar el reembolso de los trayectos no utilizados.

Avianca hizo un llamado urgente a las autoridades de aviación para que clarifiquen las recomendaciones y condiciones comunicadas, y reiteró su compromiso con Venezuela, donde ha operado por más de seis décadas.

La aerolínea aseguró que mantiene la firme intención de retomar y ampliar sus vuelos hacia ese país en cuanto las condiciones lo permitan, destacando su propósito de fortalecer la conectividad en América Latina.

¿Por qué se suspendieron vuelos a Venezuela?

Los vuelos hacia Venezuela fueron suspendidos este fin de semana debido a una alerta de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que advirtió sobre riesgos en el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe.

La medida llevó a que al menos nueve aerolíneas internacionales, entre ellas Avianca, Iberia, Air Europa, LATAM y TAP Air Portugal, cancelaran operaciones desde y hacia Caracas a partir del sábado 22 de noviembre.

La decisión respondió a la recomendación de “extremar precauciones” ante el incremento de la actividad militar en la región.