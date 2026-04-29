Sube la tensión entre Petro y Noboa por seguridad en la frontera: han hecho graves acusaciones

La tensión entre Colombia y Ecuador es cada vez mayor. Esta vez, el presidente Gustavo Petro señaló a Daniel Noboa de ser “el encargado de violentar a Colombia”, y en un trino lo relacionó con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

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“Noboa es el encargado de violentar a Colombia. Los datos de quienes asesinaron al senador Uribe Turbay los tiene la fiscalía. Sus anónimos los diseñan para que nos matemos entre los colombianos y ahora no somos tan pendejos”, escribió Petro en su cuenta de X.

Grave acusación de Noboa contra Petro

Por su parte, el mandatario ecuatoriano respondió asegurando que tiene información sobre “una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos”, supuestamente por órdenes del Gobierno de Colombia.

Además, envió un fuerte mensaje al presidente Petro:

Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos.

Finalmente, el jefe de Estado colombiano volvió a referirse al tema: “Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras”, escribió respondiendo a la publicación de Noboa.

Las tensiones entre Petro y Noboa

Los problemas entre ambos mandatarios se remontan a hace meses, cuando Ecuador anunció subidas arancelarias para productos importados desde Colombia, argumentando que no había una cooperación real para combatir el narcotráfico y la inseguridad en la frontera, promovida especialmente por grupos armados colombianos.

Ante esto, Colombia también ha respondido, aumentando aranceles a los productos provenientes de suelo ecuatoriano.

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El tema de la seguridad y el supuesto desplazamiento de grupos armados colombianos hacia Ecuador, han sido la principal causa de estos rifirrafes entre los dos mandatarios.