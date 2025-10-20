CANAL RCN
Internacional

VIDEO I Avión de carga se estrella y cae al mar en Hong Kong: ya deja dos muertos

Las impactantes imágenes del vuelo han generado conmoción en internet.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
01:40 p. m.
Un avión de carga se salió de la pista del aeropuerto internacional de Hong Kong al precipitarse al mar mientras aterrizó durante esta madrugada del lunes. Según información de AFP, dos personas murieron cuando la aeronave fue estrellada por un vehículo en tierra y cayó al mar.

Avión cae en mar de Hong Kong

El avión de carga, un B744 procedente de Emiratos Árabes Unidos, "se desvió de la pista norte tras aterrizar y cayó al mar", indicó el Departamento de Aviación Civil de Hong Kong en un comunicado.

La información preliminar indica que los cuatro tripulantes a bordo fueron rescatados y enviados al hospital, agregó el departamento.

Así mismo, se cree que el avión golpeó un vehículo en tierra, el cual también cayó al mar, según las autoridades. Los reportes revelaron que un hombre que iba en dicho vehículo, de 30 años, perdió la vida en el lugar del incidente y otro hombre de 41 años murió luego de haber sido trasladado a un centro médico.

Según las autoridades, la pista de aterrizaje norte de la terminal fue cerrada temporalmente mientras las otras dos pistas se mantienen operando de manera normal. Así mismo, las declaraciones oficiales, por parte de Emirates, anunciaron que el vuelo era un “wet lease” lo que significa que no había carga a bordo.

Imágenes del accidente

Las aterradoras imágenes, compartidas por medio de diferentes redes sociales, dejan ver a la aeronave mientras se encuentra sumergida a la mitad en el agua mientras que se encuentra separada a la mitad con serias afectaciones en su parte delantera.

Por su parte, el Departamento de Aviación Civil de Hong Kong declaró, a medios internacionales, que se encuentran trabajando con las aerolíneas y otros entes implicados en el importante accidente.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar ya que cientos de internautas manifestaron su asombro ante los contundentes daños que la nave sufrió a raíz del impacto.

