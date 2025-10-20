CANAL RCN
Internacional Video

Las desesperadas medidas de Maduro para evitar el rastreo de EE.UU.: nuevo protocolo de seguridad

Revelaron el nuevo protocolo de seguridad que está teniendo Maduro y altos mandos del régimen para evitar ser rastreados por EE.UU.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
07:50 a. m.
Una intensa sensación de asedio e inestabilidad está dominando el alto círculo de poder en Caracas. Reportes recientes revelaron que los principales funcionarios del régimen de Nicolás Maduro han elevado drásticamente sus protocolos de seguridad, dejando al descubierto una creciente paranoia ante la posibilidad de una operación de captura o un complot interno orquestado desde el exterior.

El diario Financial Times mencionó en detalle las extremas medidas de seguridad de Maduro y el régimen, las cuales reflejan el temor real a la acción de la justicia estadounidense.

Los protocolos de Maduro para evitar ser capturado por EE.UU.

La vida de los altos mandos venezolanos han cambiado. Fuentes cercanas al círculo chavista indicaron al prestigioso medio británico que las figuras clave han adoptado estrategias de evasión.

El protocolo de seguridad exige ahora que los funcionarios cambien de lugar para dormir cada noche, moviéndose constantemente entre Caracas y ciudades clave como Valencia y Maracay, en un intento por hacer imposible su rastreo y localización.

Además de ello, el personal de seguridad, incluyendo a los guardaespaldas de origen cubano, han sido reemplazados por otros. Igualmente, denominaron un operativo llamado "caza de brujas", donde cualquier conversación o movimiento sospechoso es interpretado como un signo de infiltración.

Según le contó un agente de seguridad de Venezuela a Financial Times el ambiente está tenso: "Nos espían, vigilan lo que decimos en los pasillos y en internet... Acusan a cualquiera de traidor".

Aumentan las medidas de seguridad en el régimen de Maduro por las amenazas de Trump

El aumento de las medidas de seguridad de Maduro y el régimen está directamente relacionado con la presión sostenida y las especulaciones emanadas desde la Casa Blanca.

Los constantes pronunciamientos de Washington sobre la necesidad de restaurar la democracia en Venezuela y las órdenes de captura emitidas por la justicia de EE. UU. contra altos funcionarios por cargos graves como narcotráfico y corrupción, han generado una amenaza tangible.

Esta situación ha llevado a que los líderes venezolanos implementen cambios tecnológicos drásticos, incluyendo el reemplazo constante de teléfonos celulares, para evitar cualquier tipo de rastreo o interceptación de comunicaciones que pueda poner en riesgo su paradero o sus planes.

La evidencia sugiere que el régimen se está blindando desesperadamente contra una operación de extradición o, peor aún, un golpe interno facilitado por las presiones externas.

