Avión de Turkish Airlines aterrizó de emergencia por amenaza de explosivos a bordo de la aeronave

Un vuelo de Turkish Airlines procedente de Estambul se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona, España, después de recibir una amenaza que, según medios locales, se relacionaría con la presencia de explosivos a bordo de la aeronave.

Avión tuvo que aterrizar de emergencia en Barcelona por amenaza de explosivos

El incidente, que tuvo lugar en las últimas horas, obligó a las autoridades aeroportuarias españolas a activar de inmediato el protocolo de seguridad establecido para este tipo de situaciones.

La respuesta rápida de los equipos de emergencia permitió que el avión aterrizara de manera controlada en las instalaciones del aeropuerto, uno de los más transitados de España y del sur de Europa.

Según la información disponible, medios de comunicación locales reportaron que la amenaza estaría relacionada específicamente con la posible presencia de material explosivo dentro de la aeronave.

Sin embargo, hasta el momento no se han confirmado oficialmente los detalles específicos de la naturaleza exacta de la amenaza recibida por la tripulación o las autoridades aeroportuarias.

La Guardia Civil española, cuerpo de seguridad encargado de la protección de instalaciones estratégicas y la lucha contra el terrorismo, asumió de inmediato la investigación del caso.

Al parecer, los agentes especializados en seguridad aeroportuaria y desactivación de explosivos habrían sido desplegados en el lugar para evaluar la situación y determinar la veracidad de la amenaza.

El aeropuerto de Barcelona, oficialmente conocido como Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, es una de las principales puertas de entrada a España y a la región del Mediterráneo, con millones de pasajeros transitando por sus instalaciones cada año.

Turkish Airlines, por su parte, es la aerolínea de bandera de Turquía y una de las compañías aéreas más importantes de Europa y Medio Oriente, con conexiones a más de 300 destinos en todo el mundo.

Autoridades no han brindado información sobre emergencia en vuelo de Turkish Airlines

Cabe mencionar que hasta el momento, las autoridades españolas no han emitido información oficial sobre el número de pasajeros a bordo del vuelo ni sobre posibles detenciones relacionadas con el incidente.

Tampoco se ha confirmado si se encontró efectivamente material explosivo en la aeronave o si la amenaza resultó ser falsa.