Tragedia en Tailandia: grúa colapsó, cayó sobre un tren y dejó al menos 32 muertos

Una grave tragedia sacudió este miércoles a Tailandia luego de que una grúa colapsara sobre un tren de pasajeros que circulaba entre Bangkok y el noreste del país, dejando al menos 32 personas muertas, tres desaparecidas y 64 más hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico, según confirmaron las autoridades sanitarias.

Grave tragedia en Tailandia: grúa cayó sobre un tren

El accidente ocurrió en la provincia de Nakhon Ratchasima, donde la maquinaria pesada era utilizada en una obra vinculada al primer proyecto de tren de alta velocidad del país.

La caída de la grúa provocó el descarrilamiento de un tren de tres vagones que transportaba decenas de pasajeros.

Testigos describieron escenas de pánico y destrucción. Mitr Intrpanya, un residente de la zona, relató que escuchó un fuerte estruendo seguido de dos explosiones antes de encontrar la estructura metálica atravesando el segundo vagón del tren.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron a los equipos de rescate corriendo hacia el convoy volcado mientras humo salía de los restos del accidente.

Las labores de auxilio tuvieron que ser suspendidas de manera temporal debido a una fuga de productos químicos detectada en el lugar, aunque las autoridades no precisaron su origen.

El proyecto ferroviario en el que ocurrió el accidente busca poner en funcionamiento la primera línea de alta velocidad de Tailandia y conectar, para 2028, Bangkok con la ciudad china de Kunming, atravesando Laos.

La iniciativa, valorada en más de 5.000 millones de dólares, hace parte del ambicioso plan chino de las “nuevas rutas de la seda”, diseñado para fortalecer el comercio y la influencia de Pekín en la región.

Aunque China brinda apoyo técnico, el gobierno tailandés decidió asumir el costo total de la obra para evitar una mayor dependencia del gigante asiático y preservar sus vínculos con Estados Unidos.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el tramo donde ocurrió el siniestro está siendo construido por una empresa local.

La compañía responsable es Italian Thai Development, que ya ha estado involucrada en accidentes similares en el pasado. La firma aseguró en un comunicado que compensará a las familias de las víctimas y cubrirá los gastos médicos de los heridos.

Por su parte, el primer ministro Anutin Charnvirakul afirmó que se iniciará una investigación exhaustiva y que los responsables del desastre deberán rendir cuentas. Mientras tanto, el país permanece de luto por una de las peores tragedias ferroviarias de los últimos años.