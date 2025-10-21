¡Avión en llamas! Pánico entre pasajeros tras explosión de batería en vuelo de Air China: video

Una emergencia en pleno cielo obligó a un aterrizaje forzoso poniendo de relieve los riesgos de seguridad asociados con la electrónica personal a bordo de aeronaves.

Un vuelo comercial que cubría la ruta entre Hangzhou, China, e Incheon, Corea del Sur, tuvo que ser desviado de manera urgente al Aeropuerto Internacional de Pudong, en Shanghái, después de que una batería de litio explotara en vuelo y causara un incendio a bordo.

RELACIONADO Descubren qué causó el accidente de funicular que dejó 16 muertos en Lisboa

Afortunadamente, no se reportaron heridos entre los 160 pasajeros y miembros de la tripulación.

Dispositivo electrónico se incendió en pleno vuelo de Air China

El incidente, registrado en una aeronave de Air China, ocurrió cuando un dispositivo electrónico que contenía el acumulador se encendió de forma espontánea dentro de uno de los compartimentos superiores destinados al equipaje de mano.

Testigos a bordo citados por medios estatales describieron un escenario dramático: un fuerte estallido fue el preludio a las llamas y una densa columna de humo que rápidamente invadió la cabina, generando pánico entre los viajeros.

Fuego en avión causó pánico entre los viajeros rumbo a Corea del Sur

La pronta y profesional respuesta del personal de cabina fue crucial para mitigar las consecuencias de la explosión. Mientras los pasajeros presenciaban con alarma cómo el fuego devoraba el equipaje, los auxiliares de vuelo actuaron de inmediato, utilizando extintores para sofocar las llamas.

Videos del interior del avión, que circularon posteriormente en redes sociales, mostraron la dedicación del equipo instando a los viajeros a mantener la calma y permanecer en sus asientos mientras combatían la fuente de ignición. La pericia de la tripulación evitó una tragedia mayor tras el estallido de la batería de litio explotó en vuelo.

Este suceso se suma a una creciente lista de incidentes aéreos en Asia relacionados con la combustión de baterías de iones de litio. Solo en los últimos meses, las aerolíneas han enfrentado situaciones similares que involucran powerbanks y baterías de cámaras.

RELACIONADO Estados Unidos no descarta aranceles contra Nicaragua por violaciones de derechos humanos

Expertos en aviación señalaron que la alta densidad energética de estos dispositivos los convierte en un riesgo latente, especialmente cuando son transportados incorrectamente o cuando son de baja calidad.

Las autoridades aeronáuticas han intensificado los llamados a reforzar las regulaciones sobre cómo se deben transportar estos equipos, buscando evitar que otro incidente de una batería de litio explotó en vuelo ponga en riesgo la vida de los pasajeros.