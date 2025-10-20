Estados Unidos no descarta aranceles contra Nicaragua por violaciones de derechos humanos

En las últimas horas, se supo que Estados Unidos no descarta la posibilidad de suspenderle los beneficios a los exportadores nicaragüenses. Además, está sobre la mesa la decisión de imponer aranceles de hasta el 100%.

Estas medidas responden a las violaciones de derechos humanos y laborales, acorde a lo revelado en un reciente informe de la Oficina del Representante Comercial (USTR).

¿Qué dice el informe?

“Los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con abusos de los derechos laborales, abusos de los derechos humanos y libertades fundamentales y el desmantelamiento del Estado de derecho son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio de los Estados Unidos”, indicó el documento.

De acuerdo con la ley comercial de 1974, esta entidad cuenta con las facultades para abrir investigaciones sobre prácticas comerciales. En 2024, Estados Unidos tuvo un déficit comercial con el país centroamericano bastante alto.

La investigación de la USTR indicó que en Nicaragua hay un acoso contra la oposición. Otro dato importante es que el 47% de los niños (entre 10 y 14 años) se encuentran trabajando.

El régimen de (Daniel) Ortega-(Rosario) Murillo se dedica a desmantelar el Estado de derecho en Nicaragua.

Las medidas propuestas

Teniendo en cuenta lo encontrado por los expertos, la oficina puso sobre la mesa las siguientes posibles medidas.

Suspender la aplicación de los beneficios del TLC entre EE. UU. con Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), incluyendo las concesiones arancelarias y la acumulación para otros socios. La medida se aplicaría inmediatamente y duraría 12 meses.

La aplicación de aranceles de hasta un 100% a las importaciones de Nicaragua durante un año. Las medidas no aparecen con una fecha concreta para una eventual puesta en marcha.