Nicolás Maduro destapa su miedo: “barcos de EE. UU. con misiles apuntan a Venezuela”

Nicolás Maduro denunció en las últimas horas que ocho barcos militares de Estados Unidos y 1.200 misiles apuntan hacia su país, ante el despliegue antinarcóticos anunciado por Washington en aguas del Caribe.

Estados Unidos anunció el envío de buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela para maniobras contra el narcotráfico, a lo que Maduro respondió recientemente:

Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años.

Maduro rompió el silencio ante la presión de EE. UU.

Según Nicolás Maduro, los "ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino que apuntan hacia Venezuela constituyen una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta".

Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela.

Por esta razón, el régimen en Venezuela convocó al alistamiento de venezolanos en la reserva, así como la activación de 4,2 millones de integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo integrado por civiles que analistas ven como un cuerpo politizado.

De acuerdo con Maduro, la cifra total de alistados milicianos y reservistas es de "8,2 millones" de venezolanos.

La presión de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro

Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano al acusarlo de presuntos nexos con cárteles del narcotráfico.

Luego de eso, la administración de Donald Trump anunció un despliegue militar en aguas internacionales para atacar a organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Este lunes 1 de septiembre, Maduro aseguró que "Venezuela jamás va a ceder frente a chantajes, ni amenazas de ningún signo".