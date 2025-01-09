CANAL RCN
Internacional

Nicolás Maduro destapa su miedo: “barcos de EE. UU. con misiles apuntan a Venezuela”

El número uno del régimen anunció que tendrá una máxima preparación ante la presión de Estados Unidos en aguas del Caribe con artillería de guerra.

Nicolás Maduro destapa su miedo: “barcos de EE. UU. con misiles apuntan a Venezuela”
Foto: AFP

AFP

septiembre 01 de 2025
03:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Nicolás Maduro denunció en las últimas horas que ocho barcos militares de Estados Unidos y 1.200 misiles apuntan hacia su país, ante el despliegue antinarcóticos anunciado por Washington en aguas del Caribe.

Estados Unidos anunció el envío de buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela para maniobras contra el narcotráfico, a lo que Maduro respondió recientemente:

Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años.

"No hay forma de que le entren a Venezuela", Nicolás Maduro desafía a EE. UU.
RELACIONADO

"No hay forma de que le entren a Venezuela", Nicolás Maduro desafía a EE. UU.

Maduro rompió el silencio ante la presión de EE. UU.

Según Nicolás Maduro, los "ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino que apuntan hacia Venezuela constituyen una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta".

Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela.

Por esta razón, el régimen en Venezuela convocó al alistamiento de venezolanos en la reserva, así como la activación de 4,2 millones de integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo integrado por civiles que analistas ven como un cuerpo politizado.

De acuerdo con Maduro, la cifra total de alistados milicianos y reservistas es de "8,2 millones" de venezolanos.

“Proteger la soberanía”: Mindefensa sobre los buques desplegados por EE. UU. en el Caribe
RELACIONADO

“Proteger la soberanía”: Mindefensa sobre los buques desplegados por EE. UU. en el Caribe

La presión de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro

Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano al acusarlo de presuntos nexos con cárteles del narcotráfico.

Luego de eso, la administración de Donald Trump anunció un despliegue militar en aguas internacionales para atacar a organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Este lunes 1 de septiembre, Maduro aseguró que "Venezuela jamás va a ceder frente a chantajes, ni amenazas de ningún signo".

Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela.

Venezuela pide apoyo a secretario general de la ONU por despliegue de EE. UU. en el mar Caribe
RELACIONADO

Venezuela pide apoyo a secretario general de la ONU por despliegue de EE. UU. en el mar Caribe

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente aéreo

Accidente aéreo: un muerto y tres heridos tras choque de dos aviones

Artistas

Reconocida presentadora murió de manera inesperada y súbita a sus 42 años

Artistas

Alarmante: reconocida cantante recibió amenazas de muerte

Otras Noticias

Valle del Cauca

Helicóptero con cuatro personas a bordo se accidentó en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Las causas del accidente todavía son materia de investigación.

Secretaria de Movilidad

La costosa multa por fumar conduciendo en Colombia en 2025: más alta que no portar licencia

Fumar mientras conduce en Colombia no solo es riesgoso, también puede costarle más que andar sin licencia en 2025.

Bogotá

Locura en Bogotá: Feid da concierto gratuito en la capital y los fans inundan las calles

Ciclismo

Sacudón en plena Vuelta España 2025: equipo confirma la salida de una de sus figuras

Enfermedades

¿Necesita el carné internacional de fiebre amarilla? Conozca el listado de países que lo solicitan