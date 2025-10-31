ATENCIÓN: fue capturado el presunto autor intelectual del crimen de B-King y Regio Clown

El 30 de octubre de 2025 hubo un avance importante en la investigación de los asesinatos de B-King y Regio Clown, los artistas colombianos que fueron encontrados con fuertes signos de violencia al lado de una carretera del Estado de México.

B-King y Regio Clown desaparecieron el 16 de septiembre, sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente, pero el reconocimiento se pudo realizar solo hasta el día 22 del mismo mes.

Además, luego de que se confirmó el asesinato, comenzaron a aparecer pruebas claves tales como el último vehículo al que se subieron y un chat en el que Regio Clown especificó con quién se iban a reunir.

De igual manera, se identificó el predio en el que fue abandonado el vehículo y, con todas esas pistas, se llegó a 'El Comandante', que sería el presunto autor intelectual del crimen de B-King y Regio Clown, y se materializó su captura el 30 de octubre de 2025.

Este es 'El Comandante', el hombre capturado por ser el presunto autor intelectual del crimen de B-King y Regio Clown

La Fiscalía del Estado de México reveló que 'El Comandante', que sería el organizador del asesinato de B-King y Regio Clown, fue identificado como Cristopher 'N' y que se hacía pasar como trabajador del Gobierno.

Además, la entidad judicial afirmó que él fue el encargado de engañar al DJ y al artista para que se acercaran a su organización criminal bajo el argumento de hacer negocios y se pudiera perpetrar el crimen.

Al parecer, según las hipótesis de la Fiscalía del Estado de México, los asesinatos estarían vinculados con un entramado delictivo en el que convergían la distribución de drogas como el Tusi y el Coco Chanel, los secuestros y las extorsiones 'gota a gota'.

¿Qué dijo Regio Clown sobre 'El Comandante' en una de sus últimas conversaciones por WhatsApp?

El DJ Regio Clown, que vivía en México desde hace varios años, aseguró el 16 de septiembre que se reuniría con 'El Comandante', que era conocido de 'Mariano'.

Asimismo, en el mismo chat expresó que no confiaba en nadie, pero que tenía que hacer negocios.

Por lo tanto, Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, fue consultado en el pódcast 'Más Allá del Silencio' acerca de que si sabía quién era 'El Comandante' y dijo que fue la persona que los recogió en el hotel el 14 de septiembre, día en el que se realizó el evento de electrónica 'Sin Censura', y que fue presentado como un trabajador del Gobierno.