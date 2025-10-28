Dura confesión de la mamá de B-King: "Mi hijo me susurra mucho"

El pasado 17 de octubre se cumplió un mes desde el fallecimiento de los artistas colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), quienes fueron asesinados en México, horas después de una presentación musical.

Adriana Salazar, madre de B-King, ha dejado ver en redes sociales cómo ha sido su proceso desde que conoció la trágica noticia. Recientemente, a través de un trasmisión en vivo, contó cómo ha sido su día a día y también entregó detalles sobre lo que ha hablado con las autoridades mexicanas.

Duro relato de la madre de B-King

Salazar comentó que parte de su rutina la hacía acompañada de su hijo, como ir al gimnasio, razón por la cual su día a día es más difícil. Mostró que usa una cadena que era de Bayron, que por nada del mundo se la quita, y también reveló que tiene ropa de él sin lavar, para conservar su olor.

"Esa energía de todos ustedes es la que me ha tenido así fortalecida y mi hijo me susurra mucho, me dice que esté tranquila", comentó Salazar al borde del llanto, agradeciendo a los seguidores de su hijo por el apoyo recibido a lo largo de estas semanas.

¿Qué ha pasado con el caso de B-King?

Ante la pregunta de los usuarios sobre qué se sabe sobre el avance de las investigaciones por parte de las autoridades mexicanas, Salazar comentó que el proceso es demorado, aunque conversa permanentemente con el fiscal, quien le pide paciencia.

"Lo que yo hago todos los días es pedirle a Dios que salga a la luz lo que esté en la oscuridad... Yo creo que yo descansaría mucho ese día, pero también pienso que tengo que estar tranquila y no me puedo atormentar tanto con ese tema", comentó.