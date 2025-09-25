FOTO: revelan presunta identidad de 'El Comandante', que se habría reunido con B-King y Regio Clown

Las investigaciones por la muerte de B-King y Regio Clown, los artistas colombianos que fueron encontrados sin vida en México, continúan en curso.

Tras el hallazgo de los cuerpos, las autoridades conocieron los mensajes que, presuntamente, le envió Regio Clown a su pareja antes de su desaparición en la tarde del 16 de septiembre.

En esa conversación, el DJ indica que se reunirá con 'Mariano' y 'El Comandante' en un restaurante para realizar negocios.

Además, en el chat también se lee que Regio Clown le manifiesta a su pareja que no confía en nadie y que recibe la recomendación de no reunirse en casas, sino que solo en lugares públicos.

Por lo tanto, además del Mercedes-Benz al que se habrían subido Regio Clown y B-King, las autoridades también están tras la pista de 'Mariano' y 'El Comandante', los hombres que se habrían reunido con los artistas colombianos.

Y, en medio de esa coyuntura, el periodista mexicano Carlos Jiménez, de C4 en Alerta, reveló una foto del que presuntamente sería 'El Comandante'.

Imagen: este sería 'El Comandante', el hombre que se habría reunido con B-King y Regio Clown antes de su muerte

Tras los chats revelados, la identidad de 'El Comandante' todavía era un enigma para las autoridades.

Sin embargo, en las últimas horas, habría comenzado a filtrarse que su nombre es Cristofer e, incluso, se conoció la siguiente foto en la que se le ve en un ambiente de fiesta:

Con esas nuevas pistas, la Policía de México, en colaboración de la Fiscalía, lo continúan buscando para que se esclarezca a qué se dedica y cuál fue su vínculo con B-King y Regio Clown durante ese día.

¿Qué pasó con B-King y Regio Clown tras salir del gimnasio en Polanco, Ciudad de México?

En los primeros avances de las investigaciones se ha determinado que B-King y Regio Clown coordinaron un encuentro tras terminar de entrenar.

Por lo tanto, habrían tomado un taxi para que, posteriormente, los recogiera un automóvil Mercedes-Benz y los llevara hasta el sitio de la reunión.

Y, hasta el momento, las autoridades creen que B-King y Regio Clown confiaban en el hombre que iba a bordo del vehículo debido a que se habrían subido por iniciativa propia y sin presiones.