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Video viral: hombres intentaron salvar botellas de licor durante terremoto en Panamá

Hombres intentaron evitar que se rompiera el licor durante el terremoto en Panamá.

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Foto: captura de pantalla X @AlertaNews24

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
06:37 p. m.
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Un video que circula en redes sociales llamó la atención por la reacción de varios hombres que, en medio de un fuerte terremoto en Panamá, intentaron evitar que las botellas de licor de una tienda cayeran al suelo.

Las imágenes muestran cómo, mientras el establecimiento se sacude por el movimiento telúrico, varios hombres se apresuran a sujetar las botellas que comienzan a caer de los estantes. Sin embargo, pese a sus intentos, algunas terminan estrellándose contra el piso.

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El episodio quedó registrado durante el sismo de magnitud 7,6 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre de 2026. El video se viralizó en las redes sociales y comenzó a circular en medio de las numerosas grabaciones que dejó la emergencia.

Tenderos salvan botellas de licor en terremoto en Panamá

En la grabación se observa a los hombres reaccionando rápidamente cuando las botellas empiezan a perder estabilidad.

En lugar de alejarse inmediatamente de los estantes, intentan atraparlas para evitar que se rompan.

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La escena contrasta con otros videos difundidos durante la jornada, en los que se observa a personas evacuando edificios y comercios ante la intensidad del movimiento.

¿Qué se sabe del terremoto que sacudió Panamá?

El terremoto ocurrió el viernes 9 de octubre y alcanzó una magnitud de 7,6. El epicentro se ubicó cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia panameña de Herrera.

El movimiento provocó evacuaciones y daños en distintas estructuras. También fue percibido en países vecinos, entre ellos Costa Rica y Colombia.

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Las imágenes de la tienda se sumaron a los videos que circularon tras el sismo y que muestran distintas reacciones de los ciudadanos ante una emergencia que sorprendió a numerosas personas.

El registro de los hombres intentando salvar las botellas se convirtió en uno de los episodios más insólitos de la jornada.

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