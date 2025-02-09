CANAL RCN
Alerta por contaminación fecal en playas de los Estados Unidos arruina el fin del verano

El fenómeno, incluso, ha afectado a las playas de arena blanca en Hawai.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

septiembre 02 de 2025
12:38 p. m.
Bañistas en los Estados Unidos se han visto obligados a mantenerse lejos del mar por la alerta de contaminación fecal en las playas de la costa este, los últimos días del verano.

Sin embargo, el fenómeno también ha afectado a playas de California e, incluso, Hawái, de acuerdo con las autoridades locales y la organización Environment America.

Cinco muertos, 14 hospitalizaciones y 100 contagiados: brote de legionelosis aumenta en Nueva York
Cinco muertos, 14 hospitalizaciones y 100 contagiados: brote de legionelosis aumenta en Nueva York

La alerta fue emitida por los altos niveles de bacterias, presentes en desechos fecales, en los que estarían nadando locales y turistas y podrían ocasionar gastroenteritis y erupciones cutáneas.

¿Por qué hay bacterias de materia fecal en las costas de los EE. UU?

Tras un análisis detallado, John Rumpler, director de agua limpia de Environment America, advirtió que las playas estarían contaminadas de materia fecal por problemas con el sistema de alcantarillado, que termina arrojando aguas residuales en lugares turísticos.

Además, la fuerza con la que algunos fenómenos meteorológicos golpean la costa estaría saturando el sistema, sobre todo, en áreas densamente pobladas.

De ahí que 54% de las playas en la costa este presentaran problemas de contaminación por materia fecal y la cifra llegara a un 71% en los grandes lagos y a un 79% en las playas de la costa oeste.

Esta es la peligrosa enfermedad que causaría bacteria encontrada en producto colombiano retirado del mercado
Esta es la peligrosa enfermedad que causaría bacteria encontrada en producto colombiano retirado del mercado

¿Cuál es la probabilidad de enfermarse al nadar en aguas contaminadas con residuos de materia fecal?

En su estudio, Environment America encontró que al menos 450 playas fueron potencialmente inseguras por sus niveles de contaminación 25 de cada 100 días, en el 2024.

Y al exceder los estándares permitidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 32 de cada 100 bañistas podrían enfermarse en sus inmersiones.

De ahí que, en el puente festivo por Labor Day en los Estados Unidos, playas icónicas, como Benjamin Beach en Long Island, Keyes Memorial Beach en Cape Cod e Imperial Beach en San Diego fueran cerradas.

