Esta es la peligrosa enfermedad que causaría bacteria encontrada en producto colombiano retirado del mercado

Durante los últimos días, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, emitió una alerta sanitaria que ha generado preocupación entre los consumidores, especialmente en la comunidad latina.

De acuerdo a lo informado por esta entidad, un producto colombiano, que es producido en suelo americano, fue retirado luego de evidenciarse la presencia de roedores y otras condiciones insalubres durante los procesos de producción y almacenamiento.

RELACIONADO Reconocido producto colombiano en Estados Unidos fue retirado del mercado por peligrosa bacteria

"La presencia de roedores, actividad de roedores y otras condiciones insalubres durante el proceso de producción y almacenamiento.", se leyó en el comunicado emitido.

La peligrosa enfermedad que causa esta bacteria

Tras conocerse la presencia de estos animales en la producción del producto llamado 'Quesito El Establo', o 'Quesito Colombiano', la FDA lanzó un fuerte llamado pues los consumidores podrían verse afectados por una enfermedad.

"Existen numerosos riesgos asociados con los roedores, incluyendo la posible presencia de Salmonella", se lee.

Y es que el uso o consumo de los productos afectados puede representar un riesgo de enfermedad debido a la posible presencia de Salmonella, un organismo que puede causar infecciones graves e incluso mortales en bebés, niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada, mujeres embarazadas, personas con patologías preexistentes (por ejemplo, pacientes con cáncer en tratamiento de quimioterapia, receptores de trasplante de órganos, etc.) y otras con sistemas inmunitarios debilitados.

Entre los productos que se puede transmitir esta enfermedad están los lácteos.

La FDA ha instado a los consumidores a no comprar ni consumir los lotes de "Quesito El Establo" con el código AUG 22 2025 o anterior, ya que podrían estar contaminados.

Foto: FDA

Síntomas de la Salmonela

La infección por Salmonela suele causar gastroenteritis, cuyos síntomas más comunes son fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor de estómago. Estos síntomas pueden aparecer entre 6 horas y 6 días después de la ingestión de la bacteria.