CANAL RCN
Salud y Bienestar

Esta es la peligrosa enfermedad que causaría bacteria encontrada en producto colombiano retirado del mercado

En los últimos días, la FDA anunció el retiro de este reconocido producto colombiano.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
08:04 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante los últimos días, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, emitió una alerta sanitaria que ha generado preocupación entre los consumidores, especialmente en la comunidad latina.

De acuerdo a lo informado por esta entidad, un producto colombiano, que es producido en suelo americano, fue retirado luego de evidenciarse la presencia de roedores y otras condiciones insalubres durante los procesos de producción y almacenamiento.

Reconocido producto colombiano en Estados Unidos fue retirado del mercado por peligrosa bacteria
RELACIONADO

Reconocido producto colombiano en Estados Unidos fue retirado del mercado por peligrosa bacteria

"La presencia de roedores, actividad de roedores y otras condiciones insalubres durante el proceso de producción y almacenamiento.", se leyó en el comunicado emitido.

La peligrosa enfermedad que causa esta bacteria

Tras conocerse la presencia de estos animales en la producción del producto llamado 'Quesito El Establo', o 'Quesito Colombiano', la FDA lanzó un fuerte llamado pues los consumidores podrían verse afectados por una enfermedad.

"Existen numerosos riesgos asociados con los roedores, incluyendo la posible presencia de Salmonella", se lee.

Y es que el uso o consumo de los productos afectados puede representar un riesgo de enfermedad debido a la posible presencia de Salmonella, un organismo que puede causar infecciones graves e incluso mortales en bebés, niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada, mujeres embarazadas, personas con patologías preexistentes (por ejemplo, pacientes con cáncer en tratamiento de quimioterapia, receptores de trasplante de órganos, etc.) y otras con sistemas inmunitarios debilitados.

Siete hábitos que te podrían hacer menos inteligente, según neurocientíficos
RELACIONADO

Siete hábitos que te podrían hacer menos inteligente, según neurocientíficos

Entre los productos que se puede transmitir esta enfermedad están los lácteos.

La FDA ha instado a los consumidores a no comprar ni consumir los lotes de "Quesito El Establo" con el código AUG 22 2025 o anterior, ya que podrían estar contaminados.

Quesito colombiano
Foto: FDA

Síntomas de la Salmonela

La infección por Salmonela suele causar gastroenteritis, cuyos síntomas más comunes son fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor de estómago. Estos síntomas pueden aparecer entre 6 horas y 6 días después de la ingestión de la bacteria.

  • Fiebre: Un aumento de la temperatura corporal es común.
  • Diarrea: Puede variar de leve a grave y, en algunos casos, contener sangre.
  • Náuseas y vómitos: Son frecuentes y pueden contribuir a la deshidratación.
  • Dolor abdominal: Los calambres y retortijones son comunes.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salud mental

La psiquiatría explica los impactos físicos y mentales que deja la pérdida de un hijo

Enfermedades

Científicos descubren fármaco que podría revertir los síntomas del autismo

Enfermedades

Siete hábitos que te podrían hacer menos inteligente, según neurocientíficos

Otras Noticias

Accidente de tránsito

VIDEO | Mortal accidente entre camión y tractomula deja un muerto y bloquea la vía Bogotá - Fusagasugá

El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves 21 de agosto, adelante del peaje Chusacá.

Millonarios

David González le envió un mensaje directo a la hinchada de Millonarios tras ser despedido: no se guardó nada

La junta directiva tomó la decisión de que David González no continúe en la dirección técnica de Millonarios y el estratega lo reveló en la rueda de prensa.

Turismo

Reconocida aerolínea en Colombia lanzó tiquetes a destino internacional desde 1 dólar

Epa Colombia

Esta fue la conmovedora reacción de Karol Samantha, la pareja de 'Epa Colombia', tras su traslado

Israel

Israel inició la ocupación total de Gaza para liberar a rehenes en poder de Hamás