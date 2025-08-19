Cinco muertos, 14 hospitalizaciones y 100 contagiados: brote de legionelosis aumenta en Nueva York

La legionelosis sigue cobrando víctimas en la ciudad de Nueva York. Así lo dio a conocer el Departamento de Salud de la ciudad en un último balance sobre el brote que ya deja a cinco personas muertas, 14 hospitalizadas y 108 contagiados.

El primer contagio se registró el pasado 26 de julio y, desde entonces, los casos han ido multiplicándose en la zona de Harlem.

Sin embargo, el alcalde Eric Adams lanzó un parte de tranquilidad y dijo en una rueda de prensa que “los neoyorquinos deben saber que el aire es seguro para respirar, y estamos viendo una disminución en el número de casos nuevos cada día”.

¿Cómo se transmite la legionelosis?

La legionelosis, provocada por la bacteria Legionella, se propaga en grandes almacenamientos de agua, como tanques de edificios y torres de aire acondicionado.

Sin embargo, y como bien advertía el alcalde Adams, no se transmite de persona en persona, sino al inhalar pequeñas gotas de agua contaminada.

Este verano, en Nueva York, doce torres del líquido vital, todas ubicadas en Harlem, tuvieron que ser intervenidas. Sin embargo, los contagios podrían aumentar.

¿Cómo han manejado el brote de legionelosis en la gran manzana?

Luego de que varios edificios de oficinas, dos centros de salud y un hotel reportaran enfermos por legionelosis, el Departamento de Salud de la ciudad puso en marcha un plan para contener el brote.

Según explicaron en sus redes sociales, “Existen dos tipos de análisis del agua de las torres de enfriamiento que realizamos una vez que se identifica un brote de legionelosis (causado por la bacteria Legionella): preliminar (prueba PCR) y confirmatoria (prueba de cultivo). Las pruebas preliminares se realizan inmediatamente después de la identificación del brote y los resultados se obtienen en un plazo de 48 horas. Las pruebas de cultivo tardan más, aproximadamente dos semanas. Las torres de enfriamiento con resultados positivos en la prueba de cultivo deben drenarse, limpiarse y desinfectarse por completo y de inmediato”.

Y, en el brote más reciente, “doce torres de enfriamiento en el centro de Harlem han dado positivo en el cultivo de la bacteria Legionella, que puede causar la enfermedad. Pero las doce torres ya han sido tratadas”.

El primer registro de legionelosis data de 1976, cuando 220 personas se contagiaron y 34 perdieron la vida, tras asistir a una reunión de veteranos de la Legión Americana (de ahí el nombre) en un hotel de Filadelfia.

Las autoridades neoyorquinas informaron que continúan “analizando muestras, comparando el ADN de la bacteria Legionella presente en las torres de enfriamiento con el ADN de la bacteria Legionella que causó infecciones en algunas de las personas con legionelosis, para intentar identificar cuál de las doce torres de enfriamiento fue la fuente de la enfermedad. Independientemente de la ubicación de estas torres de enfriamiento, si vive o trabaja en los códigos postales 10027, 10030, 10035, 10037 o 10039 y presenta síntomas gripales, consulte a un profesional de la salud de inmediato”.

Y, ante posibles casos de contagio, recomendaron comunicarse con el 311 o al 844-NYC-4NYC (844-692-4692). Los síntomas pueden incluir dolores de cabeza, cuadros de fiebre, tos, dificultad para respirar y representan un peligro para personas mayores de 50 años o con problema inmunitarios.