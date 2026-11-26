Este 26 de noviembre de 2026, cuando en Indonesia eran las 5:08 de la tarde, pero en Colombia las 4:08 de la mañana, se presentó un fuerte sismo en ese país de Asia.

La magnitud alcanzó los 5.5, mientras que la profundidad superó los 15 kilómetros. ¿Dónde fue el epicentro? ¿Cuáles fueron los lugares más cercanos, de acuerdo con los monitoreos oficiales? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Indonesia hoy 26 de noviembre de 2026

5:08 p.m. de Indonesia / 4:08 a.m. de Colombia.

Epicentro: océano Índico, 220 km al suroeste de Pulau Sumbawa, Indonesia.

Magnitud: 5.5.

Profundidad: 15.1 kilómetros.

Lugares más cercanos: a 206 kilómetros de Taliwang, a 225 de Selong, a 230 de Praya, a 231 de Sumbawa Besar, a 238 de Lembar, a 250 de Mataram, a 257 de Tambolaka y a 265 de Dompu.

¿Qué han reportado las autoridades tras el fuerte sismo que se presentó en Indonesia hoy 26 de noviembre de 2026?

Las autoridades llevan a cabo los recorridos de seguridad correspondientes y determinaron que la vibración se sintió más que todo en Lunyuk, Sekongkang y Jereweh.

Sin embargo, hasta el momento, no se han reportado daños graves, heridos ni víctimas. Además, los servicios públicos y telefónicos han seguido funcionando con normalidad.

En medio de esa coyuntura, las autoridades les han pedido a los ciudadanos que verifiquen detalladamente si su casa quedó con alguna grieta para que puedan emitir el aviso.

La causa del sismo de este 26 de noviembre de 2026, según la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, fue una subducción de la placa indoaustraliana con un mecanismo de falla inversa.

No obstante, no existe el riesgo de que se genere un tsunami y, por ende, las actividades marítimas se están realizando sin problemas.