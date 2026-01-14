Niño de 11 años asesinado a sangre fría junto a su padre cuando intentaba defenderlo

Un atroz doble homicidio se registró en el interior de una vivienda en el perímetro urbano del municipio de Bolívar, en el sur del departamento de Cauca, donde un padre y su hijo de 11 años fueron cruelmente asesinados.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, hombres armados ingresaron a la vivienda, ubicaron al hombre de 33 años y le dispararon en repetidas oportunidades.

El reporte de la Policía señala que, al parecer, en medio de la delicada situación, el niño habría enfrentado a los asesinos en un intento por defender a su padre y abrieron contra el menor.

RELACIONADO Se conoce la primera imagen de los sicarios que asesinaron a niño de 11 años en Huila

Niño fue asesinado a sangre fría al intentar defender a su padrea

El repudiable asesinato de padre e hijo se convirtió en el primer homicidio en registrarse en Cauca en lo que va del año 2026.

Sobre el cruel ataque en el que fue asesinado a quemarropa el menor en un intento instintivo por ayudar a su padre se manejan varias hipótesis, una de ellas tendría que ver con una riña previa al ataque en la que aparentemente estaría involucrada la víctima.

Lo que se sabe del doble crimen en Bolívar, Cauca

Las autoridades investigan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos. El coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía de Cauca entregó detalles del caso:

En el municipio de Bolívar fue asesinada una persona mayor de edad, junto a su hijo menor, en el interior de una residencia. De acuerdo con las primeras indagaciones, al parecer, el mayor de edad había estado momentos antes en una riña”.

“Este caso está en investigación y se adelantan las acciones judiciales necesarias para el esclarecimiento de estos hechos", confirmó el coronel.