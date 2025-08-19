CANAL RCN
Internacional

Esposa del presidente de gobierno de España deberá declarar en tribunal por presunto desvío de fondos

Gómez ya venía siendo objeto de polémica. Desde abril de 2024 enfrenta imputaciones por corrupción y tráfico de influencias.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
04:47 p. m.
La justicia española citó a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer el próximo 11 de septiembre en el marco de una investigación por presunto desvío de recursos públicos.

Esposa de Pedro Sánchez deberá presentarse ante un juez

Según medios locales, el juez busca determinar si una funcionaria del equipo presidencial habría trabajado para Gómez mientras ella dirigía un máster en la Universidad Complutense de Madrid, lo que podría constituir un uso indebido de tiempo y salario pagados con dinero público para fines privados.

Cabe mencionar que la situación de Gómez ya venía siendo objeto de polémica. Desde abril de 2024 enfrenta imputaciones por corrupción y tráfico de influencias, tras sospechas de haber aprovechado la posición de su esposo para obtener apoyos financieros para el programa académico que lideraba. Entre los nombres señalados figura el empresario Juan Carlos Barrabés.

El caso ha generado un choque institucional entre la fiscalía, el juez a cargo y sectores políticos.

Mientras la oposición insiste en que se trata de un ejemplo más de corrupción en el entorno cercano de Sánchez, el mandatario denuncia una “campaña de difamación” promovida por la extrema derecha. La investigación se abrió tras denuncias de organizaciones ligadas a ese sector político.

Begoña Gómez ya compareció en julio de 2024, ocasión en la que se acogió a su derecho a guardar silencio.

Este episodio se suma a otros escándalos que rodean al gobierno. En junio, Santos Cerdán, uno de los dirigentes más cercanos al presidente y número tres del Partido Socialista, fue detenido en una investigación sobre sobornos vinculados a contratos públicos.

Begoña Gómez fue convocada por una investigación por desvío de fondos

Asimismo, el exministro José Luis Ábalos y su consejero Koldo García se encuentran bajo la lupa en el mismo proceso.

A ello se agrega que el hermano menor de Pedro Sánchez enfrenta desde 2024 una pesquisa por fraude fiscal, tráfico de influencias y desvío de fondos.

La oposición ha aprovechado este cúmulo de casos para exigir reiteradamente la renuncia del presidente, mientras la tensión política en España se intensifica con cada nuevo capítulo judicial.

