Falsa médica colombiana fue capturada en España tras atender a más de 665 pacientes durante tres años

Las autoridades españolas capturaron en las últimas horas a una ciudadana colombiana señalada de hacerse pasar por médica y atender a cientos de pacientes en Colombia sin tener licencia profesional.

El caso involucra acusaciones graves de usurpación de funciones públicas, estafa y falsedad documental, delitos por los que ya era requerida por la justicia de su país.

Falsa médica colombiana fue capturada en España

La Policía Nacional de España confirmó que la detención se realizó en Catarroja, una localidad de la Comunidad Valenciana, como resultado de un trabajo conjunto con organismos judiciales y policiales de Colombia.

Según el reporte oficial, la mujer ejerció como médica en territorio colombiano durante al menos tres años, tiempo en el que atendió a 665 pacientes sin contar con estudios ni autorización para practicar la medicina.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer trabajó en varios centros de salud en Colombia, donde presuntamente realizaba consultas, emitía diagnósticos y formulaba tratamientos como si tuviera la preparación y certificación legal.

¿Cómo la descubrieron?

La situación quedó al descubierto tras denuncias y verificaciones que revelaron que no estaba inscrita en los registros profesionales ni contaba con el aval de las autoridades sanitarias.

Cuando avanzaban las pesquisas en Colombia y existía ya un requerimiento judicial, la señalada abandonó el país y viajó a España, estableciéndose en la región de Valencia junto a su pareja y su hijo.

Allí llevaba una vida aparentemente normal, hasta que una alerta internacional permitió ubicarla y detenerla.

La mujer era buscada por los delitos de usurpación, estafa y falsedad documental, cargos que ahora enfrentará.

Tras su captura, las autoridades trabajan en los procedimientos para concretar su extradición y que comparezca ante los tribunales de su país de origen.