CANAL RCN
Internacional

Falsa médica colombiana fue capturada en España tras atender a más de 665 pacientes durante tres años

La mujer trabajó durante tres años en centros de salud en Colombia sin título profesional.

Imagen de referencia cita médica.
Imagen de referencia cita médica. Foto: Freepik.

Noticias RCN

AFP

agosto 14 de 2025
06:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades españolas capturaron en las últimas horas a una ciudadana colombiana señalada de hacerse pasar por médica y atender a cientos de pacientes en Colombia sin tener licencia profesional.

"Ellos sabían todo": madre acusó a policías del CAI de Los Laches tras hallar a su hijo torturado
RELACIONADO

"Ellos sabían todo": madre acusó a policías del CAI de Los Laches tras hallar a su hijo torturado

El caso involucra acusaciones graves de usurpación de funciones públicas, estafa y falsedad documental, delitos por los que ya era requerida por la justicia de su país.

Falsa médica colombiana fue capturada en España

La Policía Nacional de España confirmó que la detención se realizó en Catarroja, una localidad de la Comunidad Valenciana, como resultado de un trabajo conjunto con organismos judiciales y policiales de Colombia.

Según el reporte oficial, la mujer ejerció como médica en territorio colombiano durante al menos tres años, tiempo en el que atendió a 665 pacientes sin contar con estudios ni autorización para practicar la medicina.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer trabajó en varios centros de salud en Colombia, donde presuntamente realizaba consultas, emitía diagnósticos y formulaba tratamientos como si tuviera la preparación y certificación legal.

¿Cómo la descubrieron?

La situación quedó al descubierto tras denuncias y verificaciones que revelaron que no estaba inscrita en los registros profesionales ni contaba con el aval de las autoridades sanitarias.

Menor con síndrome de Down desapareció tras ingresar a zona de arbustos en Cajicá: esto se sabe
RELACIONADO

Menor con síndrome de Down desapareció tras ingresar a zona de arbustos en Cajicá: esto se sabe

Cuando avanzaban las pesquisas en Colombia y existía ya un requerimiento judicial, la señalada abandonó el país y viajó a España, estableciéndose en la región de Valencia junto a su pareja y su hijo.

Allí llevaba una vida aparentemente normal, hasta que una alerta internacional permitió ubicarla y detenerla.

La mujer era buscada por los delitos de usurpación, estafa y falsedad documental, cargos que ahora enfrentará.

Tras su captura, las autoridades trabajan en los procedimientos para concretar su extradición y que comparezca ante los tribunales de su país de origen.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Perú

Topógrafos colombianos pasarán siete días arrestados en Perú por investigación en su contra

Texas

Video | Se descarrilaron 35 vagones de tren con materiales peligrosos en Texas

Artistas

Luto en el mundo de la belleza: esta fue la última publicación de la Miss Universe que murió en un accidente

Otras Noticias

Artistas

Así reaccionó la hija de Karina García después de que la expareja de su mamá reveló que salió de prisión

Isabella Vargas, la hija mayor de Karina García, tuvo muy en cuenta la libertad de Smayv. ¿Qué fue lo que hizo?

Comercio

Reconocida cadena de electrodomésticos en Colombia abrirá en una nueva ciudad: estas son sus novedades

Conozca la ciudad a la que está reconocida cadena llegará pronto.

Luis Díaz

La historia del 'espía' del Bayern en Liverpool que convenció a Luis Díaz de ir a Alemania

Cundinamarca

Familiar de la niña desaparecida en Cajicá rompió el silencio y entregó detalles: ¿Hay pistas?

Animales

Investigación descubre que los gatos pueden generar demencia como los humanos