Dolor profundo: murió estrella de la música tras batallar contra una enfermedad compleja

Su familia confirmó su deceso a través de un sentido comunicado publicado en redes sociales.

Noticias RCN

enero 16 de 2026
11:20 a. m.
La industria del rock, el blues y el country se encuentra de luto debido a que murió uno de sus grandes exponentes.

El pasado 10 de enero de 2026, Bob Weir, el brillante guitarrista, vocalista y compositor que fundó la agrupación Grateful Dead, falleció a sus 78 años.

Bob Weir era oriundo de San Francisco, California, y con Grateful Dead lanzó al menos 22 álbumes. Además, también participó en 14 temas musicales como solista.

La muerte de Bob Weir fue confirmada por su familia, a través de un sentido comunicado en redes sociales.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Bob Weir, la estrella de la música de Estados Unidos?

Los familiares de Bob Weir informaron que el guitarrista y vocalista estuvo rodeado de sus seres queridos hasta el último momento y que falleció a causa de un problema pulmonar que se derivó de un cáncer del que había logrado recuperarse.

"Es con profunda tristeza que compartimos el fallecimiento de Bobby Weir. Hizo la transición pacíficamente, después de vencer valientemente el cáncer como solo él podía. Desafortunadamente, sucumbió a problemas pulmonares subyacentes", se escribió.

"Su trabajo era algo más que llenar las habitaciones con música. Era la cálida luz del sol que llenaba el alma, construyendo una comunidad, un idioma y un sentimiento de familia que generaciones de fans llevan consigo. Cada acorde que tocaba, cada palabra que cantaba, era una parte integral de las historias que tejía", se complementó.

Así han reaccionado los fanáticos de Bob Weir tras su muerte

Luego del sentido comunicado de los familiares de Bob Weir, sus seguidores comenzaron a expresar varios mensajes de condolencias.

"Te amamos, Bob", "qué leyenda", "me siento bendecida de haber escuchado tu música", "descansa en paz", "enviamos amor y energía positiva a su familia", "muchas gracias por todo", "tu legado es eterno" y "tengo el corazón roto", han sido algunos de ellos.

 

