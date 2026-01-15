CANAL RCN
Luto en la música: reconocido cantante fue encontrado sin vida en su casa

Las autoridades se encuentran investigando las causas del deceso. ¿Qué han revelado?

enero 15 de 2026
Hay un luto profundo entre los seguidores del hip hop debido a que un reconocido cantante estadounidense fue encontrado sin vida.

John Forté, que era oriundo de Nueva York y estuvo nominado a los Premios Grammy por el álbum 'The Score' que lanzó en 1996, murió en su casa, ubicada en Chilmark, Massachusetts.

En consecuencia, las autoridades están investigando lo sucedido y ya han realizado algunas revelaciones. ¿Cuáles han sido?

Esto han informado las autoridades tras la muerte de John Forté, el reconocido cantante de Estados Unidos

Las autoridades que están a cargo de la investigación de la muerte de John Forté han manifestado que, por ahora, no se han encontrado señales de violencia en su cuerpo y que, por ende, la hipótesis principal no está apuntando hacia un crimen.

Además, también han tenido en cuenta que John Forté presentó varios problemas de salud en el último tiempo y, de hecho, tuvo episodios convulsivos en el 2025.

Sin embargo, resta esperar que los forenses terminen su análisis completo para que se esclarezca cuál fue la causa exacta de su deceso.

A lo largo de su carrera, John Forté lanzó seis álbumes, los cuales se titularon 'Ciencias politécnicas', 'Yo, John', 'Stylefree the EP', 'Water Light Sound', 'Riddem Drive' y 'Vessels, Angels and Ancestors'.

Los fanáticos de John Forté están de luto: estas han sido sus reacciones tras su muerte

Apenas las autoridades confirmaron la muerte del rapero John Forte, sus seguidores comenzaron a escribir múltiples mensajes de luto en las redes sociales.

"Descansa en paz", "gracias por tanto", "fuiste una estrella", "tuviste un gran corazón", "no me puedo creer esto", "siempre tuvimos una conexión maravillosa", "mis condolencias a su familia", "estoy en shock", "hiciste uno de mis álbumes favoritos", "te fuiste demasiado pronto, hermano", "fuiste un gran compositor" y "esto es devastador", han sido algunas de las palabras transmitidas.

 

