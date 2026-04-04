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Luto en el fútbol: se confirmó la muerte de importante exarquero

El exarquero batalló en el último tiempo contra una grave enfermedad.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 04 de 2026
06:54 p. m.
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El fútbol uruguayo está conmocionado tras la muerte de un exarquero uruguayo que defendió ocho camisetas en su país.

Nicolás Fernando Biglianti, que hizo parte de Peñarol en el 2008, falleció el 2 de abril de 2026.

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El exguardameta, que tenía 51 años, se retiró en el 2012 del fútbol profesional y en el último tiempo se había dedicado a la dirección técnica.

Su deceso fue confirmado en las redes sociales de Peñarol mediante un sentido comunicado.

Este fue el último adiós que Peñarol le dio a Nicolás Biglianti, el exarquero uruguayo, tras su fallecimiento

Peñarol, en su cuenta de Instagram, recordó una foto de Nicolás Biglianti defendiendo sus colores y le envió un mensaje de condolencias a sus familiares.

"El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Nicolás Biglianti, arquero que defendiera nuestra camiseta y se coronara campeón del Torneo Clausura 2008", comenzaron escribiendo.

"A familiares y amigos, el apretado abrazo en tan difícil momento", agregaron.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Nicolás Biglianti, el exarquero de Uruguay?

En el 2024, Nicolás Biglianti fue diagnosticado con cáncer de páncreas.

Tras ese hallazgo médico, se sometió a una cirugía y a los tratamientos recomendados por sus especialistas. Sin embargo, en el último tiempo, su estado de salud desmejoró paulatinamente.

Nicolás Biglianti debutó en el fútbol profesional en 1997, en Liverpool de Uruguay, y estuvo en ese club hasta el 2004.

Además, su carrera continuó de la siguiente manera:

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  • Central Español (2005-2006).
  • Fénix (2007).
  • Rampla Juniors (2007).
  • Peñarol (2008).
  • Atenas (2009-2011).
  • Plaza Colonia (2011).
  • Liverpool (2012).

"Que en paz descanse", "mi pésame a sus familiares", "fue un gran arquero, pero mejor persona", "qué triste noticia", "quedó en la historia del club más grande de Uruguay", "se le va a extrañar mucho", "buen viaje, Nico" y "cuando era niño yo quería atajar como él", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.

 

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