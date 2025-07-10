CANAL RCN
Brasil confirma liberación de 13 ciudadanos detenidos por Israel en flotilla hacia Gaza

Cancillería confirmó que los brasileños fueron conducidos hasta la frontera con Jordania para su liberación.

Foto: X @pastorhenriquev

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
09:26 a. m.
Brasil anunció este martes la liberación de 13 de sus ciudadanos, incluyendo una diputada, que viajaban en la flotilla de ayuda a Gaza detenida por la Armada israelí.

Israel interceptó la semana pasada en aguas internacionales una flotilla de 45 embarcaciones que partió de España con el objetivo romper el bloqueo israelí para entregar ayuda a Gaza, donde la ONU declaró el estado de hambruna tras dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista armado Hamás.

Más de 470 personas que participaban en la flotilla Global Sumud fueron detenidas, según las autoridades israelíes.

Brasil logra liberación de activistas detenidos por Israel

Cancillería de Brasil dijo el martes en un comunicado que por medio de negociaciones los 13 brasileños que iban en las embarcaciones "fueron conducidos hasta la frontera con Jordania y liberados".

El grupo incluía a la diputada Luizianne Lins, del Partido de los Trabajadores de Lula.

"Después de 6 días de prisión ilegal en Israel, los 13 brasileños de la Flotilla Global Sumud están finalmente libres", escribió la legisladora en Instagram junto a una foto de los activistas.

Declaraciones del presidente de Brasil sobre ciudadanos detenidos por Israel

El lunes, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva exigió al gobierno de Israel permitir "cuanto antes" el regreso "con total seguridad" de los brasileños a su país.

Israel "violó las leyes internacionales al interceptar a los integrantes de la flotilla" fuera de su mar territorial, según escribió Lula en la red social X.

El gobierno israelí dijo el lunes que 171 activistas habían sido deportados, incluida la activista sueca Greta Thunberg que llegó a Atenas.

Activistas deportados a Atenas denunciaron haber sido víctimas de violencia y "tratados como animales".

Israel negó las acusaciones y aseguró que "todos los derechos legales" fueron "completamente respetados".

