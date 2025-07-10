CANAL RCN
Internacional

Luto en el periodismo: murió reconocida estrella de manera inesperada

La noticia fue confirmada por el medio en el que trabajó y dejó una huella imborrable. Estos son los detalles.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
03:53 p. m.
El periodismo mexicano se encuentra devastado debido a que una de sus grandes figuras murió el pasado domingo 5 de octubre.

Brenda Morales, que no solo se destacó como periodista, sino que también como productora, partió de este plano terrenal a sus 48 años.

La noticia fue confirmada por uno de sus colegas en Radio Fórmula MX, el importante informativo al que pertenecía y en el que dejó un legado imborrable.

Además, posteriormente, el programa también expresó un sentido mensaje de condolencias a través de las redes sociales.

Así fue como se informó acerca de la muerte de Brenda Morales, la reconocida periodista de México

Jaime Núñez, el periodista mexicano que trabajó durante varios años con Brenda Morales, fue la primera persona en pronunciarse tras la muerte de la reconocida productora.

"Mi siempre querida Brenda Morales ya se encuentra en la casa de Dios, sin dolor, sin sufrimiento, seguramente abrazada de su mamá. Mi Bren, te voy a extrañar mucho, tu acompañamiento en este camino significó mucho para mí", escribió.

Además, Radio Fórmula, el informativo en el que la periodista Brenda Morales demostró día a día su talento, también le envió un fuerte abrazo a los familiares y seres queridos.

"Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de nuestra compañera Brenda Morales, recordada por su profesionalismo, alegría y entrega al periodismo. Radio Fórmula envía condolencia a sus familiares, amigos y compañeros. Descansa en paz", se detalló en el comunicado del informativo.

"La labor de Brenda iba allá de la producción porque también era enlace entre la redacción y los conductores, traducía guiones, realizaba secciones de notas y edición de piezas cortas", concluyeron en un video de homenaje a su trayectoria.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Brenda Morales, la reconocida periodista y productora de México?

Radio Fórmula, mediante el video que le dedicó a Brenda Morales, aclaró que la periodista y productora murió tras una dura batalla contra un cáncer.

Sin embargo, la noticia tomó por sorpresa a una gran cantidad de seguidores que no conocían que la comunicadora estaba enfrentando esa compleja enfermedad.

