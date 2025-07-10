Murió influencer brasileña, exnovia de una figura del Manchester City: ¿Qué pasó?

Una noticia lamentable conmocionó a las redes sociales y al entorno deportivo brasileño. Rafaela Del Bianchi, exnovia de jugadora del Manchester City y figura en el mundo fitness en Instagram, murió a los 27 años en un trágico accidente automovilístico ocurrido en São Paulo.

Las autoridades confirmaron la muerte de la joven, cuyo deceso ocurrió en la carretera Lix da Cunha, en Campinas, tras sufrir el volcamiento del vehículo en el que se movilizaba. La noticia generó una oleada de mensajes de condolencia por parte de familiares y de sus más de 23 mil seguidores.

¿Cómo murió la influencer brasileña Rafaela Del Bianchi?

De acuerdo con el Departamento de Seguridad de São Paulo, la fatalidad se desencadenó cuando el automóvil sufrió una volcadura.

El equipo médico que atendió la emergencia confirmó que Rafaela Del Bianchi, quien era la conductora, no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del impacto. Su acompañante, una pasajera de la misma edad, sobrevivió al incidente con lesiones leves.

Horas antes del trágico suceso, la influencer había compartido en sus historias de redes sociales momentos de su vida nocturna en la discoteca Duck.

La Policía Civil registró el caso en Campinas bajo los cargos de homicidio culposo y lesiones corporales culposas, mientras continúan las diligencias para esclarecer por completo las circunstancias del accidente. Amigos y su hija, Júlia, de 11 años, han expresado su profundo dolor en el ámbito digital.

El legado de Rafaela Del Bianchi, exnovia de jugador del Manchester City

Rafaela Del Bianchi era conocida en el mundo digital por compartir su rutina fitness y su estilo de vida en Campinas. Sin embargo, su nombre también resonó fuertemente en el periodismo deportivo debido a su pasada relación con la futbolista Kerolin, destacada del Manchester City y de la Selección Brasileña.

Durante 2022, la pareja fue popular en redes sociales, donde compartían transmisiones en vivo y Rafaela Del Bianchi, exnovia de jugadora del City, solía seguir de cerca la agenda de partidos de Kerolin.

Aunque la relación terminó en 2023, la conexión con el deporte de élite era una característica pública de la joven vida de la influencer.