Conmoción en el mundo de la televisión: murió icónica actriz de dos de las series más reconocidas a nivel mundial

El mundo de la televisión se encuentra de luto debido a que una reconocida actriz, que participó en Two and a Half Men, Grey's Anatomy, Gossip Girl y The Big Bang Theory, falleció.

Kimberly Rochelle Hébert Gregory, la estrella de las series, que era oriunda de Houston, Texas, Estados Unidos y tenía 52 años, murió el 3 de octubre en Los Ángeles, California.

La noticia del deceso fue confirmada por Chester Gregory, su exesposo, a través de su cuenta oficial de Instagram.

Este fue el mensaje con el que se confirmó la muerte de Kimberly Rochelle Hébert Gregory, la reconocida actriz de Two and a Half Men y The Big Bang Theory

Chester Gregory, el exesposo de Kimberly Rochelle Hébert Gregory, reconoció la trayectoria de la actriz y le agradeció por ser parte fundamental de su vida.

"Kimberly Hébert Gregory, fuiste brillante y una mujer cuya mente iluminaba cada habitación. Tu presencia llevó tanto fuego como gracia y nos enseñaste lecciones de valor. A través de lo mejor, a través de nuestros mayores desafíos, lo que permaneció fue amor, respeto y un vínculo que ninguna tormenta podría romper", comenzó escribiendo el exesposo de la reconocida e icónica actriz.

"Mucho más que mi exmujer, eras mi amiga. Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco vivo de tu luz. A través de él, tu brillantez nunca desaparecerá. A través de él, tu risa siempre resonará. Gracias, Kimberly, por cada capítulo que compartimos. Tu historia nunca fue detenida por la batalla, pero por la belleza que llevaste a través de ella. Descansa en poder y en paz. Lo hiciste bien", concluyó Chester Gregory.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Kimberly Hébert Gregory?

Por ahora, los seres queridos de Kimberly Hébert Gregory, la actriz que marcó historia en las series más reconocidas a nivel mundial, no han revelado la causa exacta de su deceso.

Sin embargo, sus fanáticos se encuentran devastados y aún expresado múltiples mensajes de condolencias a través de las redes sociales.

"Siento la pérdida", "esto es absolutamente desgarrador", "fuiste brillante y amable", "eras mi actriz favorita", "mis más sentidas condolencias" y "lo siento mucho", han sido algunas de las palabras.