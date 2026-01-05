Murió reconocido actor tras batallar contra una difícil enfermedad: tenía 46 años

El mundo de la actuación se encuentra de luto debido a que el pasado 3 de enero de 2026, en Orlando, Estados Unidos, falleció una reconocida estrella que participó en 'El Lobo de Wall Street', la exitosa película que tuvo repercusión a nivel mundial.

Bret Hanna-Shuford, que era oriundo de Beaumont, Texas, tenía 46 años y brilló en el teatro musical en producciones como 'Wicked', 'South Pacific' y 'Next to Normal', murió a causa de un cáncer que le diagnosticaron en el 2025.

La noticia fue confirmada por su pareja a través de una desgarradora publicación en redes sociales.

Este fue el sentido último adiós con el que se confirmó la muerte de Bret Hanna-Shuford, el reconocido actor de Estados Unidos

Mediante la cuenta de Instagram que Bret Hanna-Shuford tenía junto a su pareja, se les contó a los seguidores del actor que, desafortunadamente, partió de este plano terrenal.

"Con gran pesar les compartimos la noticia de que esta mañana nos despedimos del hombre, esposo y papá más maravilloso del mundo", se comenzó planteando en el mensaje.

"Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz, amor y rodeado de su familia. Nos duele el corazón, pero seguiremos haciéndolo sentir orgulloso de nosotros", se complementó.

El tipo de cáncer que padeció el actor Bret Hanna-Shuford, de acuerdo con lo que se conoció, fue un linfoma periférico de células T y una linfohistiocitosis hemofagocítica.

Los seguidores de Bret Hanna-Shuford, el reconocido actor de Estados Unidos, se encuentran de luto tras su muerte

Tras el mensaje de la pareja de Bret Hanna-Shuford, los seguidores del actor manifestaron que lo recordarán con amor, desearon condolencias y exaltaron su legado.

"Esta noticia es desgarradora", "lo extrañaremos mucho", "les envío todo mi amor y mi fuerza", "tengo el corazón roto", "lamento mucho lo sucedido", "siempre será recordado como un amigo verdaderamente cariñoso, dulce y compasivo para muchos de nosotros", "era una persona muy bondadosa" y "que descanse en paz", han sido algunos de los mensajes escritos en redes sociales.