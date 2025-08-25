Maluma compara la situación de El Salvador con la de Colombia: ¿qué dijo?

Juan Luis Londoño Arias sorprendió a sus más fieles fanáticos al llevar a cabo sus más recientes presentaciones de su gira ‘+ Pritty + Dirty’ con la que ha conquistado diferentes países como México, España, Colombia, entre otros.

En una nueva ocasión, el artista tuvo la oportunidad de presentarse en El Salvador en donde impactó a sus seguidores al emitir una sentida reflexión sobre el sistema de seguridad del país frente a la de Colombia.

Maluma habla sobre la situación de El Salvador

El cantante antioqueño tuvo la oportunidad de presentarse, durante los días más recientes, en el país por lo que su gran show impactó a miles de fanáticos, quienes se reunieron en el Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González para celebrar sus más grandes éxitos.

El concierto, que se llevó a cabo el pasado 23 de agosto, contó con diferentes sorpresas ya que su show tuvo un gran performance lleno de efectos especiales, luces, coreografías y una imponente escenografía. No obstante, dichos detalles no fueron lo único que se llevó la atención ya que también las palabras del antioqueño, en medio de su show, ya son virales en redes.

En medio de sus declaraciones, el paisa emitió una lluvia de elogios para la situación actual que se encuentra viviendo el país y exaltó la tranquilidad con la que los salvadoreños viven su día a día. Sin embargo, sus comentarios crearon un gran debate en redes sociales ya que comparó la situación de Colombia.

“La situación por la que está pasando El Salvador… felicidades. Desde que llegué la energía del lugar se siente bonita, se siente increíble, las calles son limpias, las personas son amorosas y cariñosas. Como colombiano les tengo que decir algo… como colombiano tenemos muchísimo que aprender de El Salvador”, manifestó el artista.

Sus palabras generaron una lluvia de críticas ya que cientos de internautas manifestaron que el cantante habría recibido un pago para realizar dichos comentarios, en medio de su concierto. Por su parte, otros usuarios expresaron felicidad por los comentarios positivos que el país recibió.

RELACIONADO Así se vivió el concierto de Green Day en el nuevo espacio musical de Bogotá

Maluma posa en compañía de sus mascotas

Por otro lado, el intérprete de ‘Según quién’ impactó a sus más fieles fanáticos al posar para una edición especial de la revista Vogue con la que se hace un reconocimiento a las mascotas.

De esta manera, el antioqueño fue fotografiado, en compañía de sus cuatro mascotas, mientras que compartió detalles reveladores de cada una de ellas y explicó sus especiales características.