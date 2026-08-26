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Figura del cine murió tras ser atropellada por un vehículo que se fugó

La mujer fue llevado a una entidad médica, pero falleció unas horas después.

Foto: diseñada por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
03:31 p. m.
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La industria cinematográfica se encuentra de luto en Chile debido a que se confirmó el fallecimiento de una reconocida productora, guionista y directora.

Paz Ramírez, que era hermana de las actrices María José Prieto y Ángela Prieto, falleció el domingo 23 de agosto de 2026, a sus 39 años.

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La importante productora fue arrollada por un vehículo que no se bajó a auxiliarla, sino que se fugó.

Ramírez, de nacionalidad chilena, se destacó en la producción de proyectos audiovisuales como ‘No’, ‘Los 33’, ‘Prófugos’ y ‘Helechos’.

¿Qué se sabe del hecho en el que murió Paz Ramírez, la estrella cinematográfica de Chile?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Paz Ramírez iba junto a su perro y se dispuso a cruzar la intersección de la avenida Andrés Bello con Manuel Montt, en Providencia, Santiago de Chile.

Sin embargo, su mascota se quedó atrás y, por ende, ella decidió regresar para salvarla, pero un vehículo la embistió y huyó de inmediato.

A raíz del impacto, la productora Paz Ramírez quedó gravemente herida y tuvo que ser trasladada a la Clínica Indisa. No obstante, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, su muerte se confirmó unas horas después.

La entidad Lalala Company lamentó la muerte de Paz Ramírez, la importante productora de Chile

Mediante un sentido post de Instagram, Lalala Company despidió a Paz Ramírez, exaltó su profesionalismo, su calidad humana y se solidarizó con sus seres queridos.

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“Buen viaje, amada Paz. Fuiste talentosa y luminosa. Las Lalala te despedimos y te reconocemos como una gran directora”, plantearon.

“Paz hermosa, de sonrisa brillante, de una hermosura única y un talento insuperable, hoy se debía anunciar que eras parte de Lalala. Estabas tan emocionada por al fin tener una casa productora donde crear. Te extrañaremos tanto y nos duele mucho tu partida”, concluyeron.

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