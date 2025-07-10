Cae un edificio en el centro de Madrid, España: ya hay cuatro desaparecidos y al menos diez heridos

Un edificio en obra ubicado en el centro de Madrid se desplomó parcialmente durante la tarde de este martes dejando un total de cuatro desaparecidos y alrededor de diez heridos en uno de los barrios más turísticos de la zona.

¿Qué ocurrió en Madrid hoy 7 de octubre de 2025?

El accidente ocurrió en una calle cercana a la Plaza Mayor, poco antes de 13H30 (11H30 GMT). El edificio, de seis pisos y que solía albergar oficinas, estaba en proceso de rehabilitación para convertirse en un hotel de 4 estrellas.

Según el delegado del gobierno en la comunidad de Madrid, Francisco Martin Aguirre, el forjado del edificio se desplomó generando que las diferentes plantas cedieran hasta el sótano por lo que se están analizando posibles impactos en los edificios colindantes.

Los habitantes del sector describieron el hecho como grandes momentos de terror ya que asociaron el acontecimiento con un posible ataque terrorista. Así lo relató Adam Trott, un turista que se encontraba en la zona del derrumbe.

"No teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Escuchamos muchas sirenas en todas las direcciones y pensamos al principio que era algún tipo de ataque terrorista", dijo por su parte Adam Trott.

Heridos y desaparecidos tras el derrumbe en Madrid

Según el delegado del gobierno, de momento se contabilizaron "cuatro desaparecidos", incluyendo trabajadores de la obra de rehabilitación del edificio.

También manifestó que hay una cifra de heridos que en estos momentos se baraja alrededor de los diez especificando que estos eran "mayoritariamente leves", aunque también habría alguno un poco más grave, con fracturas.

Una de las personas lesionadas fue trasladada al hospital, según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

RELACIONADO Alpinista de 23 años cae de acantilado mientras transmitía en vivo desde TikTok en California

Imágenes del derrumbe en Madrid, España

Las imágenes ya se han tomado las redes sociales por lo que cientos de internautas han calificado los hechos como “aterradores” ya que algunos describieron que el desplome generó que la luz del sol se ocultara por varios minutos.