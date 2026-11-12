CANAL RCN
Colombia

Rescatan a presidente de junta de acción comunal secuestrado por disidencias de las Farc en el Meta

El líder comunitario había sido sacado de su vivienda en zona rural de Lejanías.

Rescatado en Lejanías, Meta
Foto: Ejército Nacional

Valentina Bernal

noviembre 12 de 2026
03:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el departamento del Meta, un presidente de junta de acción comunal fue secuestrado por hombres armados que, según información del Ejército Nacional, pertenecerían a las disidencias de las Farc.

Angie Rodríguez aseguró que Petro le debería más de $200 millones y reveló consignación misteriosa
RELACIONADO

Angie Rodríguez aseguró que Petro le debería más de $200 millones y reveló consignación misteriosa

El hecho ocurrió en zona rural del municipio de Lejanías y motivó un despliegue militar y policial para dar con su paradero.

¿Cómo fue el secuestro?

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, todo se produjo durante la tarde del 11 de noviembre, cuando varios hombres armados llegaron hasta la residencia del presidente de junta de acción comunal, ubicada en la vereda Miravalles del Güejar, y lo obligaron a salir de su vivienda.

Posteriormente, el ciudadano fue trasladado en una camioneta. Las primeras informaciones apuntan a que los responsables serían presuntos integrantes de la comisión de finanzas de la estructura criminal Éver Castro, que estaría bajo el direccionamiento de alias Calarcá.

Tras conocer lo ocurrido, unidades de la Séptima Brigada activaron un dispositivo de búsqueda, con puestos de control y cierre de vías, en coordinación con la Dijín y el Grupo de Reacción Antiterrorista (GRATE) de la Policía Nacional.

¿Cómo fue el operativo de rescate?

La reacción de las autoridades permitió ubicar el vehículo en el que transportaban al líder comunitario. Sin embargo, cuando las tropas interceptaron la camioneta se produjo un combate de encuentro con los presuntos integrantes de esta estructura armada.

Adriana Betancur, la reconocida presentadora de Colombia, pasó por el quirófano: este es su estado
RELACIONADO

Adriana Betancur, la reconocida presentadora de Colombia, pasó por el quirófano: este es su estado

En medio de la operación, el ciudadano fue rescatado sano y salvo. Además, las autoridades lograron incautar un importante arsenal que, al parecer, estaba en poder de los responsables del secuestro.

Entre los elementos encontrados hay un fusil M4 Colt, una carabina, seis proveedores calibre 5,56 milímetros, cuatro granadas de 40 milímetros y 510 cartuchos de ese mismo calibre, además de munición de diferentes características.

A este material de guerra se suman un bípode para fusil, dos elementos destinados a la detección y neutralización de explosivos (EOD), equipos de comunicaciones y material de intendencia.

Otro de los elementos que llamó la atención durante el procedimiento fue la camioneta utilizada para movilizar al secuestrado, pues, según el reporte oficial, el vehículo figuraba como robado.

¿Qué pasó con todo el material y qué dijo el Ejército?

Todo el material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes para adelantar los respectivos procedimientos judiciales.

Delincuentes se infiltraban en conciertos y centros comerciales en Bogotá para robar: así operaban
RELACIONADO

Delincuentes se infiltraban en conciertos y centros comerciales en Bogotá para robar: así operaban

Por su parte, la Cuarta División del Ejército, a través de la Séptima Brigada, aseguró que continuará desarrollando operaciones militares en Meta, Guaviare y Vaupés, con el objetivo de contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales y proteger a las comunidades de estos departamentos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

JEP

“Se acaba la feria”: ministro Ordóñez sobre el manejo de los esquemas de seguridad

Bogotá

¿Cómo avanza la propuesta de militarización de Bogotá? Alcalde Galán respondió

Bucaramanga

Resultados de la operación Mano de Hierro en Bucaramanga: más de 130 personas fueron capturadas

Otras Noticias

Subsidios

Inician pagos para 780.000 familias en el país: Consulte con su cédula si recibe este dinero

Así puede consultar con su documento si es beneficiario.

Terremoto

Se detectó un nuevo movimiento telúrico en el mundo hoy 12 de noviembre: esto se reportó

¿De cuánto fue la profundidad de este nuevo sismo? Descubra aquí los detalles.

Liga BetPlay

Nuevas cuentas por el 'punto invisible' en la Liga BetPlay tras fallo del TAS contra América de Cali

Cuidado personal

Las consecuencias de dormir con maquillaje que podrían afectar la piel

Cine

Festival de Cine de Fusagasugá 2026 (FICFUSA): programación y estrenos