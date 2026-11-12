Rescatan a presidente de junta de acción comunal secuestrado por disidencias de las Farc en el Meta

En el departamento del Meta, un presidente de junta de acción comunal fue secuestrado por hombres armados que, según información del Ejército Nacional, pertenecerían a las disidencias de las Farc.

El hecho ocurrió en zona rural del municipio de Lejanías y motivó un despliegue militar y policial para dar con su paradero.

¿Cómo fue el secuestro?

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, todo se produjo durante la tarde del 11 de noviembre, cuando varios hombres armados llegaron hasta la residencia del presidente de junta de acción comunal, ubicada en la vereda Miravalles del Güejar, y lo obligaron a salir de su vivienda.

Posteriormente, el ciudadano fue trasladado en una camioneta. Las primeras informaciones apuntan a que los responsables serían presuntos integrantes de la comisión de finanzas de la estructura criminal Éver Castro, que estaría bajo el direccionamiento de alias Calarcá.

Tras conocer lo ocurrido, unidades de la Séptima Brigada activaron un dispositivo de búsqueda, con puestos de control y cierre de vías, en coordinación con la Dijín y el Grupo de Reacción Antiterrorista (GRATE) de la Policía Nacional.

¿Cómo fue el operativo de rescate?

La reacción de las autoridades permitió ubicar el vehículo en el que transportaban al líder comunitario. Sin embargo, cuando las tropas interceptaron la camioneta se produjo un combate de encuentro con los presuntos integrantes de esta estructura armada.

En medio de la operación, el ciudadano fue rescatado sano y salvo. Además, las autoridades lograron incautar un importante arsenal que, al parecer, estaba en poder de los responsables del secuestro.

Entre los elementos encontrados hay un fusil M4 Colt, una carabina, seis proveedores calibre 5,56 milímetros, cuatro granadas de 40 milímetros y 510 cartuchos de ese mismo calibre, además de munición de diferentes características.

A este material de guerra se suman un bípode para fusil, dos elementos destinados a la detección y neutralización de explosivos (EOD), equipos de comunicaciones y material de intendencia.

Otro de los elementos que llamó la atención durante el procedimiento fue la camioneta utilizada para movilizar al secuestrado, pues, según el reporte oficial, el vehículo figuraba como robado.

¿Qué pasó con todo el material y qué dijo el Ejército?

Todo el material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes para adelantar los respectivos procedimientos judiciales.

Por su parte, la Cuarta División del Ejército, a través de la Séptima Brigada, aseguró que continuará desarrollando operaciones militares en Meta, Guaviare y Vaupés, con el objetivo de contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales y proteger a las comunidades de estos departamentos.