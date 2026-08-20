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China vuelve a temblar: sismo sacude a Qinghai este 20 de agosto

Otro sismo sacude a China un día después de otro temblor: ¿De cuánto fue la magnitud?

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Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
11:28 a. m.
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Un movimiento de magnitud 4,8 volvió a sentirse este jueves 20 de agosto en Qinghai, China, apenas un día después de otro temblor de 5,6 en la misma zona. Las autoridades aún no reportan víctimas ni daños por este nuevo evento.

¿Qué se sabe del nuevo movimiento sísmico en China?

El sismo ocurrió a las 5:49 p. m. del jueves 20 de agosto, hora local, en la prefectura de Haixi, en el occidente de China. De acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China, el movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

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El nuevo temblor se presentó menos de 36 horas después de otro movimiento registrado en la misma prefectura. El miércoles 19 de agosto, un sismo de magnitud 5,6 tuvo su epicentro también a 10 kilómetros de profundidad y fue sentido con fuerza en la zona de Dachaidan.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de personas fallecidas o heridas ni de daños materiales asociados al movimiento de este jueves 20 de agosto.

La actividad sísmica mantiene la atención sobre esta región, que ya había registrado movimientos importantes durante los últimos meses.

¿Por qué preocupa la actividad sísmica en Qinghai?

Haixi no es ajena a los terremotos. El pasado 16 de junio, un movimiento de magnitud 6,3 dejó una persona fallecida y ocho heridas. Además, cerca de 3.000 habitantes tuvieron que permanecer temporalmente en lugares habilitados para atender a los afectados.

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Días después, el 24 de junio, otro sismo de magnitud 5,2 fue considerado inicialmente por las autoridades como una posible réplica.

La actividad se desarrolla en una zona del occidente chino caracterizada por frecuentes movimientos de tierra. Qinghai, junto con otras regiones como Tíbet y Xinjiang, se encuentra próxima al área de interacción entre las placas tectónicas de Eurasia e India, relacionada con la formación y actividad sísmica del Himalaya.

Tras el sismo de 5,6 del miércoles, las autoridades de Qinghai activaron equipos de emergencia con 195 efectivos, 67 vehículos y perros de búsqueda.

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Por ahora, el nuevo movimiento de 4,8 no deja reportes de consecuencias graves, pero la sucesión de temblores mantiene bajo observación a esta zona de China.

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