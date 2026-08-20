Japón se prepara para viajar a una luna de Marte y traer muestras a la Tierra

Japón se prepara para dar un nuevo paso en la exploración espacial. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) anunció que el próximo 20 de octubre está previsto el lanzamiento de una misión que buscará recolectar muestras de Fobos, una de las dos lunas de Marte, y llevarlas de regreso a la Tierra.

Japón enviará una sonda a las lunas de Marte

La misión, denominada Martian Moons eXploration (MMX), será desarrollada con la colaboración de agencias espaciales de Estados Unidos y Europa, además de universidades y empresas tecnológicas de distintos países.

El objetivo va mucho más allá de conocer de cerca una de las lunas del planeta rojo. Los científicos esperan que las muestras permitan obtener nuevas pistas sobre cómo se formaron Marte, sus lunas y el propio Sistema Solar.

¿Cuándo despegará la misión MMX?

Según JAXA, la sonda será lanzada a bordo del poderoso cohete H3, desde el Centro Espacial de Tanegashima, en Japón.

El despegue está programado para las 4:41 de la madrugada del 20 de octubre, hora de Japón, equivalente a las 19:41 GMT del 19 de octubre.

Una vez en el espacio, la misión tendrá un largo recorrido antes de alcanzar su objetivo. La nave permanecerá alrededor de Marte durante aproximadamente tres años, periodo en el que realizará diferentes observaciones y preparará su acercamiento a Fobos.

Fobos, el gran objetivo de la misión

La misión MMX intentará aterrizar en Fobos, una de las dos lunas de Marte, para recoger al menos 10 gramos de material de su superficie.

Esta tarea podría ofrecer información valiosa sobre la composición de este pequeño cuerpo celeste y ayudar a los investigadores a determinar su origen.

La misión también contará con el rover IDEFIX, que llevará a cabo observaciones directamente sobre la superficie de Fobos. El nombre hace referencia al famoso perro del personaje de cómic Astérix.

Además de estudiar Fobos, la sonda observará Deimos, la segunda luna de Marte. En este caso, la nave no realizará un aterrizaje.

Las muestras regresarían a la Tierra en 2031

Uno de los aspectos más ambiciosos de la misión será el regreso de las muestras a nuestro planeta.

Después de recolectar el material de Fobos y completar sus investigaciones, una cápsula especial emprenderá el viaje de regreso. JAXA prevé que esta cápsula aterrice en Australia en 2031.

Si el proyecto cumple sus objetivos, los científicos podrán analizar directamente en laboratorios terrestres material procedente de una luna de Marte, algo que podría abrir nuevas líneas de investigación sobre la evolución del planeta rojo.

Para los científicos, Fobos y Deimos podrían guardar información clave sobre la historia de Marte y sobre los procesos que ocurrieron durante las primeras etapas del Sistema Solar.

La información obtenida por MMX podría ayudar a responder preguntas sobre cómo se formaron Marte y sus lunas, además de aportar elementos para comprender mejor las condiciones que permitieron la formación de los planetas.

JAXA busca utilizar el proyecto para desarrollar tecnologías que permitan realizar viajes de ida y vuelta entre la Tierra y Marte. Incluso se estudia la posibilidad de que Fobos pueda funcionar algún día como una especie de estación espacial natural para futuras misiones.

La agencia considera que desarrollar estas capacidades será fundamental para avanzar hacia una eventual exploración tripulada de Marte.