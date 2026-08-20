Colombiana es hallada muerta en el baúl de un carro en Texas: su esposo fue capturado

Eliana Bigoni, nacida en Bogotá y madre de dos hijos, fue encontrada sin vida el miércoles 12 de agosto en un carro dentro del garaje de la casa de su esposo, Jake O'Brien, con quien estaba en proceso de divorcio. Según un documento de declaración de juramento detallado en Univision, su esposo fue detenido por asesinato.

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Según registros del condado de Collin, la colombiana de 34 años había ido a la casa de su esposo a recoger a sus dos hijos para llevarlos a la escuela, pero después de un tiempo, dejó de responder su celular y no se supo más de ella. La persona que hizo el llamado a la Policía tenía la ubicación del teléfono de Eliana y al ver que después de un largo tiempo seguía en la misma ubicación, alertó a las autoridades.

¿Por qué fue arrestado Jake O'Brien?

Cuando la Policía llegó a la residencia de O'Brien, le preguntaron por el paradero de su esposa, a lo que él respondió que ella estuvo en su casa temprano, pero que no sabía dónde estaba. En el informe se detalla que los agentes observaron una mancha húmeda en su camisa, pero no le preguntaron nada al respecto.

Después de realizar las averiguaciones y llamadas correspondientes, las palabras que el sospechoso le dijo a su madre a través de una llamada telefónica fueron claves para que los oficiales regresaran a la casa a preguntar por Eliana. "Tengo algo que contarte. Está muerta. Tuvimos una pelea y está muerta", fue lo que confesó Jake a su madre, según el documento oficial.

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Así fue encontrada Eliana Bigoni

Tras las nuevas pruebas obtenidas, la autoridad decidió entrar al garaje donde había un carro y, al abrir el baúl, encontraron sin vida a Eliana. Según el documento, fue hallada en una posición inusual y se detalla que presentaba síntomas de violencia física con lesiones en su rostro y cabeza, además de moretones que tenía en diferentes partes del cuerpo.

El jueves 13 de agosto, un día después del trágico descubrimiento, el principal sospechoso, Jake O'Brien, fue enviado a la cárcel del condado de Collin acusado de asesinato y abuso de cadáver.