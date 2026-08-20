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Video | Denuncian robo de una perrita Pomerania en medio de la feria Expopet en Bogotá

La familia asegura que ya logró identificar a las responsables y pidió que la devuelvan.

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
02:58 p. m.
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Lo que debía ser un fin de semana dedicado a las mascotas terminó convertido en una angustiosa búsqueda para la familia de Dodo, una pequeña perrita de raza pomerania que habría sido robada durante Expopet, evento realizado en Corferias, en Bogotá.

Según la denuncia difundida en redes sociales, dos mujeres habrían ingresado al lugar donde se encontraba la perrita y se la llevaron. Ahora, su familia pide ayuda para ubicar a las responsables y lograr que Dodo pueda regresar a casa.

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Carla Araque, vinculada a la Fundación Huella Amiga, hizo un llamado público para recuperar a la mascota y solicitó apoyo para revisar las cámaras de seguridad y los videos que permitan esclarecer lo ocurrido.

¿Cómo ocurrió el presunto robo de una Pomerania en Expopet?

De acuerdo con el relato de Carla Araque, el hecho ocurrió hacia las 4:51 de la tarde, en el piso 1, pabellón 6, stand 21 de Corferias.

Según explicó, dos mujeres de contextura mediana serían las responsables de llevarse a la perrita. Una de ellas tendría el cabello negro y largo y, de acuerdo con la descripción entregada, vestían prendas oscuras y jean.

La denunciante aseguró que las mujeres ya estarían identificadas y que se está buscando recopilar todo el material disponible para dar con su paradero.

Esto fue lo que dijo la dueña de la perrita presuntamente robada

Más allá de exigir explicaciones, la prioridad de sus cuidadores es una sola: recuperar a Dodo.

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En medio de la angustia, Carla Araque envió un mensaje directamente a las mujeres que presuntamente se llevaron a la mascota y aseguró que está dispuesta a acordar un punto para recibir nuevamente a la perrita.

Solo les pido que por favor la devuelvan. Ella debe estar conmigo nuevamente.

La familia también pidió a los asistentes de Expopet y a quienes tengan información sobre el caso compartir cualquier dato que pueda ayudar a establecer hacia dónde fue llevada Dodo.

¿Hay videos o cámaras que puedan ayudar a encontrarlas?

La denuncia busca precisamente que se revisen los registros de seguridad y los videos captados durante el evento.

La familia de Dodo pidió apoyo a Corferias para acceder a las imágenes que permitan seguir el recorrido de las dos mujeres después de que, presuntamente, salieron con la perrita.

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