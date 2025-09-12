CANAL RCN
Rueda de prensa de María Corina Machado en Oslo fue cancelada

La conferencia de este martes 9 de diciembre se canceló. Hay intriga por el paradero de Machado.

María Corina Machado.
María Corina Machado. Foto: AFP

diciembre 09 de 2025
11:00 a. m.
El Instituto Nobel le confirmó a AFP que la conferencia en Oslo con María Corina Machado se canceló. Aún no se sabe si la líder de la oposición venezolana asistirá a la ceremonia en la que recibirá el Nobel de Paz.

“María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que fue venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia”, indicó el portavoz Erik Aasheim. La rueda de prensa estaba prevista para las 13:00 (hora local).

¿Dónde está María Corina Machado?

Horas antes, había sido pospuesta; pero finalmente se decidió por cancelarla. Se está a la espera de una posible reprogramación para el miércoles 10 de diciembre.

“Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz”, señaló la institución.

Machado, la premio Nobel de Paz

Cabe recordar que a las 13:00 (hora local) del miércoles 10 de diciembre, se desarrollará en el Ayuntamiento de Oslo la ceremonia del Nobel.

El pasado 10 de octubre, el Comité Noruego del Nobel anunció como galardonada a la líder venezolana: “Por su incansable labor en favor de los derechos democráticos y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un punto de coincidencia en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo.

El Nobel recordó la ardua lucha de la líder contra el régimen. Si bien iba a estar en la contienda del 28 de julio de 2024, al final su candidatura fue bloqueada. En cambio, estuvo Edmundo González.

María Corina Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de la paz. Ella encarna la esperanza de un futuro diferente, uno donde se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuche su voz.

