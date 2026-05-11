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Capturan a juez mexicano que habría estado relacionado con exatleta que lideró una red criminal

Al parecer, el juez recibió sobornos a cambio de liberar a uno de los alfiles de la red que lideraba Ryan Wedding.

Foto: diseñada por Magnific.
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Noticias RCN

noviembre 05 de 2026
01:55 p. m.
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El magistrado Luis Benítez Alcántara fue arrestado en Colombia después de que Estados Unidos lo señalara de aceptar dinero a cambio de conceder la libertad bajo fianza a Andrew Clark, presunto integrante de una red de narcotráfico vinculada al exdeportista olímpico Ryan Wedding.

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El arresto se produjo el domingo 1 de noviembre, según informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). Tras conocer la captura, las autoridades estadounidenses solicitaron formalmente su extradición a Colombia para que responda ante la justicia.

¿Qué rol habría tenido Clark?

El caso está relacionado con Clark, un ciudadano canadiense señalado de ser el segundo al mando de una estructura criminal que, presuntamente, era liderada por Ryan Wedding, exdeportista olímpico canadiense que compitió en snowboard.

Los hechos se remontan a octubre de 2024, cuando Benítez ejercía como juez de distrito en Ciudad de México y recibió el expediente judicial. En aquella oportunidad, ordenó que el ciudadano canadiense ingresara en prisión.

Un mes después, Estados Unidos solicitó la extradición de Clark, mientras continuaban las investigaciones para localizar a Wedding.

¿Juez será extraditado a Estados Unidos?

Clark habría recibido de integrantes de la organización alrededor de 2.75 millones de dólares mediante pequeñas transferencias. El dinero estaba destinado a financiar un plan para conseguir su libertad mediante el pago de un soborno al juez mexicano.

La operación habría llegado a su objetivo el 24 de febrero de 2025. Según el comunicado del DHS, ese día Benítez recibió la totalidad de los dos millones de dólares acordados y concedió la libertad bajo fianza a Clark, ordenando su salida de prisión.

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El ciudadano canadiense fue detenido nuevamente y quedó a disposición de las autoridades judiciales estadounidenses.

Por su parte, Wedding permaneció durante más de una década oculto en México, según la información difundida por las autoridades estadounidenses. El exdeportista, de 44 años, llegó a integrar la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI, antes de ser detenido en Estados Unidos, donde permanece a la espera de juicio.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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